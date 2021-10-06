遭歐盟列稅務觀察名單 香港稅制變革衝擊台商

歐盟於本周將香港列入稅務灰名單，安侯建業聯合會計師事務所今（6）日指出，這是繼全球最低稅負制宣布後，對香港台商衝擊最大的消息，香港政府擬修正相關規定，針對在香港沒有實質經濟活動的企業，利用被動收入進行跨境避稅的行為課稅，預計2022年底前完成修法。

安侯建業會計師劉中惠表示，過去開曼群島、英屬維京群島都曾被歐盟列入觀察，若從灰名單變成黑名單，將會面臨高額的稅務制裁，或是交易時程將被拉長；本次香港如同其他租稅天堂，遭歐盟列入灰名單，對於長年在當地設立公司從事轉投資業務的台商，影響甚鉅。

畢馬威香港區合夥人楊澤志指出，歐盟從2019年就盯上香港，目前香港稅制的設計係遵循「屬地主義」的大原則，企業取得的所得，須同時符合有在當地經營業務、屬當地所得且非源自資本性資產三大要件才予以課稅，離岸所得還能再申請免稅，跨國集團可能設立離岸空殼公司，利用香港不對源自外地的被動收入徵稅，達到「雙重不徵稅」的目的。

楊澤志表示，香港政府已經配合向歐盟做出承諾，將於2022年底前修訂《稅務條例》（香港法例第112章），最快於2023年落實相關措施，目前修訂版本是針對在香港沒有實質經濟活動的企業，其利用被動收入跨境避稅的行為做規範。

劉中惠表示，被動收入可能是指利息、權利金、股利等所得項目；至於實質營運而產生的主動收入，目前仍維持原制，依據屬地主義來課稅。

在未來，劉中惠表示，無論是香港被動收入課稅制度上路，甚至是遭歐盟納入黑名單，對台商而言，都將產生額外的稅務成本。