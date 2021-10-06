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通膨再升溫 9月消費者物價指數攀升為2.63%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
9月消費者物價指數（CPI）年增率再攀升為2.63%，較上月2.36%大幅上升，更是今年以來第四度突破2%的通膨警戒線，通膨壓力一觸即發。 聯合報系資料照
9月消費者物價指數（CPI）年增率再攀升為2.63%，較上月2.36%大幅上升，更是今年以來第四度突破2%的通膨警戒線，通膨壓力一觸即發。 聯合報系資料照

主計總處今天公布9月消費者物價指數CPI）年增率再攀升為2.63%，較上月2.36%大幅上升，不但是今年以來新高，也創八年多（102年2月）新高，更是今年以來第四度突破2%的通膨警戒線，通膨壓力一觸即發。

今年4月CPI年增率突破2%，5月攀升2.47%新高，6、7月CPI回落至2%以下，7月CPI年漲1.95%，仍處在相當高的水準。不料8月CPI年增率再大幅上升到2.36%，三度升到2%通膨警戒值，9月不但四度破二，更直衝2.63%。

主計總處表示，9月CPI大漲2.63%，主因油料費低基數因素仍在，加上機票、蔬菜、肉類、水果及成衣價格上漲，以及部分服務項目(如旅遊團費、保母費)因中秋節(上年在10月)援例加價所致。通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅。

七大類中變動影響較大者，以交通及通訊類上漲7.20％最多，其中機票價格上漲32.83％，加以油料費續受上年低基數影響，上漲24.88％，惟通訊設備價格下跌9.89％，抵銷部分漲幅。

另外因為受6-8月接連豪雨之遞延影響，9月食物類年增率漲幅也達3.55％，蔬菜上漲26.12％最高，水果價格上漲3.27％，加以肉類及水產品價格各漲5.89％及3.16％所致。

若扣除蔬菜水果漲2.27％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲1.74％，創43個月新高。

17項重要民生物資年增率高達3.31%，則創三年來新高。

CPI 消費者物價指數 通膨

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