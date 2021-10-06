安聯環球投資宣布 加入地球資產管理人倡議計畫

全球領先主動式資產管理業者安聯環球投資致力於應對氣候變遷的挑戰，身為以金融投資催化全球經濟加速邁向低碳的表率，近日並宣布加入地球資產管理人 (One Planet Asset Managers、OPAM) 的倡議計畫。

地球資產管理人倡議計畫於2019年正式啟動，以支持地球主權財富基金(OPSWF)的運作框架；該基金網絡由43家全球大型機構投資者所組成，管理和擁有資產超過36兆美元。

安聯環球投資期望能藉由加入地球資產管理人倡議計畫，在地球主權財富基金的運作框架中，與包括標準制定者、監管機構和其他產業等主要參與者，共同推動永續，透過專業知識的分享和實踐，加速整合長期投資組合中與氣候變遷相關的風險和機會。

安聯環球投資執行長Tobias Pross表示，我們的工作核心是成為客戶的夥伴，一同藉由投資著眼於永續議題並為地球創造更美好的未來，我們也很榮幸成為首家加入地球資產管理人倡議計畫的德國投資機構者，透過分享投資實踐，以投資力來因應對氣候變遷的影響。安聯環球投資期待能借重自身在氣候融資方面的經驗、投資流程、嚴謹的管理政策和投資解決方案等，打造低碳經濟投資組合，為地球倡議計畫做出貢獻。

安聯環球投資加入地球資產管理人倡議承諾的行動，意味著將以更快步伐發展永續，以期加速應對氣候變遷的急迫性。安聯環球投資今年稍早時間也宣布，將致力於通過排除投資煤炭生產和以煤炭為基礎的能源生產來支持氣候轉型。

安聯環球投資是零碳排放資產管理業者倡議的成員，以支持於2050 年或之前實現溫室氣體淨零排放目標。安聯環球投資也是歐盟永續金融技術專家組(TEG)的原始成員，並共同創立氣候金融領導倡議計畫。