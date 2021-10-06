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交通部號召汽車運輸業 響應「交通安全月」誓師活動

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「交通安全月」以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，希望透過活動期的延長，來影響更多國人、深化效果。 記者楊文琪/攝影
「交通安全月」以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，希望透過活動期的延長，來影響更多國人、深化效果。 記者楊文琪/攝影

交通部為提升駕駛人對路口行人路權及安全之重視，同時促使駕駛人養成良好的行車習慣，於去年首次辦理交通安全週活動，以「路口停看聽、行人優先行」向社會傳達交通安全理念，並獲得廣大迴響。今年將活動擴大為「交通安全月」，以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，希望透過活動期的延長，來影響更多國人、深化效果。

公路總局於今（6）日下午邀請九大運輸業公會理事長共襄盛舉，共同簽署落實車輛路口停讓文化，並號召所屬從業駕駛人共同響應，現場除展示大型車輛行車安全輔助配備外，同時由駕駛員示範「慢、看、停」路口轉彎標準動作，藉由本次宣導活動，加強汽車運輸業駕駛人安全意識，共同提升道路交通安全。

人本交通」是交通部的施政願景，安全則是其重要的基礎。交通部長王國材表示，為加強大眾對交通安全重視，透過本誓師活動向汽車運輸業駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，使「路口慢看停，行人停看聽」得以真正落實，盼透過本次誓師活動，將安全駕駛概念普及於各大汽車運輸駕駛朋友。交通部也會持續秉持著人本交通理念，推動「路老師」交通安全宣導、易肇事路口改善計畫等其他政策，並秉持行人優先之原則，提升國內交通安全。

公路總局局長許鉦漳補充說明，汽車運輸業從業駕駛人頻繁使用道路，相對的事故風險較高，對於交通安全的維護更是責無旁貸。感謝各汽車運輸業者加強向所屬職業駕駛人妥為宣導教育「路口慢、看、停」的標準動作。為了強化運輸業營運交通安全，公路總局由人、車、業等面向強化汽車運輸業營運安全管理，以保障用路人安全，包括在法規面已要求業者應每半年辦理一次行車安全教育訓練、營業大型車輛皆須裝設行車視野輔助系統，並已納入大客車駕駛人三年定期回訓的課程，以強化運輸業駕駛人對行車安全的重視與習慣養成。

人本

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