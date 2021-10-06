布局後疫情商機 北市府攜業者參與國際會獎旅遊博覽會

行銷台北不停歇，為了布局後疫情會展商機，台北市政府觀光傳播局攜手十家台北市會展業者，共同參加9月28至30日舉辦之亞洲國際會議暨獎勵旅遊博覽會（IT&CMA），向來自菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、波蘭、印度、印尼等地買主介紹台北市會展優勢，共計促成台北市業者191場洽談。

新冠肺炎疫情爆發後，北市府即調整MICE補贊助辦法協助業者面對疫情挑戰，本次更加碼贊助會展業者參加亞洲知名MICE展，包含台北君悅酒店、台北美福大飯店、台北亞都麗緻大飯店、樂憶國際旅行社、金界旅行社、宏祥旅行社、佳瑛旅行社、雄獅旅遊、新亞旅行社及阡齊國際旅行社等十家業者，目前已洽談到國際知名科技集團馬來西亞NTT公司及菲律賓MART EVERS TRAVEL AND TOURS公司等業者對於疫情後來臺北市辦理會展活動表達強烈意願。

北市府為推廣會展觀光資源、開發國際商機及發揮一加一大於二的綜效，本次更與經濟部國際貿易局MEET TAIWAN計畫聯合參展，藉由中央與地方的合作，組成20家國內會展業者的堅強推廣團，於台北國際會議中心共同向線上買主宣傳台灣及台北。

本次特別參加大會推出的品牌推廣會，向線上162位買主介紹台北市會展旅遊特色，多位買主對於台灣過去一年來的防疫表現予以肯定，也對於推廣會中介紹台北市成為全台灣第一、東北亞首座加入世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)安全旅遊戳記計畫(Safe Travels Stamp)的城市印象深刻，希望於疫情後讓國際旅客對於來台北市參加會展活動及旅遊更有信心。

亞洲獎勵旅遊暨會議展(Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia)，簡稱IT&CMA，成立於1993年，是亞洲地區歷史悠久且重要的獎勵旅遊展之一。IT&CMA在商務、教育和交流活動上提供多面向的計畫，並連結了許多國內外的買家及賣家參與其中。IT&CMA為展示亞太地區最大MICE供應商之全球性展覽，亦是亞太地區唯一同時集結MICE及企業旅遊兩大主題的活動。