台申入CPTPP未被潑冷水 鄧振中：國際歡迎我們做事方法

對於我國申入CPTPP，行政院政委鄧振中今（6）日表示，中國大陸在提出申請後，日本、澳洲、越南都潑冷水，我們則沒有，可見我們的鋪陳、布局更為周到、妥善，國際會比較歡迎我們做事的方法。

鄧振中今日接受《震傳媒》「新聞不芹菜」節目專訪。對於我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他表示這是高標準的協定，比其他傳統貿易協定，如世界貿易組織（WTO）更重視婦女、中小企業、環境、勞工等權益。

鄧振中說，大陸想加入CPTPP，各種研究主要歸納兩種可能理由，一為陸方想藉此突圍。由於美國將大陸當成對手，因此結合友邦，讓大陸感受到壓力，因此想藉參與美國還沒在內的CPTPP突圍。

鄧振中分析，第二種分析，就是中國大陸自己想改革，但因為大陸本身很多作為與標準沒和國際接軌，若要改革時會有困難，因此想藉由參與CPTPP，借助外力來產生改革的動力。

至於台灣加入CPTPP的成功機會？鄧振中說，國際上有許多例子，是大陸一旦先加入，就會千方百計阻撓台灣參加，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）都是。

鄧振中分析，我方遞出申請後，沒一個會員國給我們潑冷水，陸方申請後，日本、澳洲、越南都潑冷水，可見我們鋪陳、布局更為周到、妥善，國際上會比較歡迎我們做事的方法。

鄧振中也提及，CPTPP今年輪值主席是日本，對我方比較有機會。他舉例，近年台日關係進展，顯示雙方都願意幫助彼此，且日方盼擴大組織以增加影響力，更了解台灣是完全靠競爭起來的市場經濟，與協定吻合，進步議程上，也很清楚台灣近年在這的努力。

鄧振中直言，根據近幾年台日發展出的友誼關係，「相信日本會幫忙」（加入CPTPP），雖然日本正在政府更迭時期，但當時每個候選人，都說支持台灣參加CPTPP，感覺可獲得日本很大支持、幫忙。

至於中國大陸部分，鄧振中直言就實質條件，我方條件更好。他話鋒一轉，表示不能否認，大陸「常常答應很多事，到最後卻沒做」，例如在WTO答應很多事，但20年後，美國發現陸方很多沒做，如今才會「吵架吵成這樣」。