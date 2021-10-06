中國限電帶來「第二波鮭魚返鄉」？王美花：年底較明朗

中國大陸限電狀況恐怕衝擊到台商，外界認為，也可能帶來「第二波鮭魚返鄉」，立委今（6）日於立法院經濟委員會中關心若出現台商返台潮，台灣供電是否足夠。經濟部長王美花回應，目前燃煤庫存穩定，是否出現返台潮，要到年底才會明朗，產業若有需求，經部都會規劃。

立法院經委會今日請經濟部進行業務報告並備詢，立委關心中國大陸限電若造成台商返台，五缺問題如何解決。王美花會中受訪時指出，大部分台商已經在上一波投資台灣三大方案時期返台，中國限電會不會再出現一波台商返台潮，或是用轉單方式調度，需要再長一點時間評估，到年底會比較明朗。

王美花表示，供電部份，如果是半導體產業有返台計畫，經濟部需要提早兩、三年做準備，其他產業返台則比較容易解決；經濟部會視大小規模和用電模式，給予不同的廠商不同的規劃。以產業園區、科學園區來說，在規劃園區時，同步就在規劃水電的供應了，而電源開發確實也要同時進行，再生能源、穩定供電兩項目標會同時處理。

立委邱議瑩質詢時詢問，台灣電力是否足夠？在國際天然氣價飆漲下，有沒有可能影響價格，台灣存量夠不夠？

王美花回應，台灣同時間也在確保存量、購買價格會不會受到中國全球搶貨影響，不過天然氣、燃煤採購都以長約為主，前者有七成以上、後者75%以上屬於長約，價格也比較穩定。在存量方面，「電業法」有規定煤與天然氣的存量，都有超前部署；她說，中國今年不向澳洲採購，也成為缺煤原因，「遵守國際次序、做好管控，確實是大家可以思考的問題」。

立委鄭運鵬則關心有今年上半年缺水導致水力發電調度不及的前車之鑑，未來還會不會有跳電問題？

王美花表示，水利署現在對於水庫管理很嚴格，希望多一點韌性，即使從現在到明年五月都不下雨，水利署也會做好「一滴雨都不下仍能供水」的準備，會以供水優先。

鄭運鵬也指出，台灣電價長期凍漲下，是全世界電價倒數第四名，在面臨能源轉型的時期，他認為電價還是要適時調整，建議從工業用電下手，例如夏月電價延長。