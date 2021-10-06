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香港被歐盟列入觀察名單 KPMG：台商將受影響

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

歐盟5日公布將香港列入稅務合作事宜觀察名單，KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠認為，全球反避稅風潮持續擴大，歐盟這項宣布無疑是繼OECD BEPS 2.0最低稅負第二支柱方案後，對香港的再度重大衝擊。

KPMG畢馬威中國香港區合夥人楊澤志指出，歐盟於2019年10月公布有關豁免源自外地收入徵稅機制的指引，並就包含香港等多個稅務管轄區展開評核，特別是針對離岸空殼公司透過「雙重不徵稅」而在稅負上獲得利益的情況。但目前香港稅制的設計遵循「屬地主義」的大原則，企業取得的所得須同時符合有在當地經營業務、屬當地所得且非源自資本性資產三大要件才予以課稅，離岸所得可再申請免稅。香港不就部分源自外地的被動收入徵稅，確實可能會構成「雙重不徵稅」的情況。

楊澤志說，香港作為國際金融中心，若被認定為避稅天堂，對相關業務發展將會有很大的影響，故港府在支持打擊跨境避稅的大原則下願意作出配合，並一直就有關評核事宜與歐盟聯繫並積極商討。港府已向歐盟承諾，將於2022年底前修訂《稅務條例》（香港法例第112章）並於2023年落實相關措施。

楊澤志解釋，目前修訂版本僅會針對企業利用被動收入進行跨境避稅，尤其是在香港沒有實質經濟活動的企業，對個人納稅人不會有任何影響。至於金融機構，現行《稅務條例》已就源自外地的利息收入繳納利得稅，因而不會因此增加稅務負擔。

劉中惠認為，香港向來以稅制簡單明確和低稅率來保持區域營商環境的競爭力，由此次港府回應看來，香港未來仍會繼續採用地域來源原則徵稅，但為盡快從觀察名單中移除，避免被歐盟成員國施以稅務抵制措施，除了修法外，仍需仰賴有效的稅收徵管來因應國際預期。可想而知，台商於香港設立之企業合規負擔將增加，相關營運安排要與時俱進，過往的交易流程及稅務主張重新審視非常重要，也別忘備妥一致性的書面紀錄據以支持。

香港 歐盟

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