不畏疫情逆風成長 上半年我國際商港貨物吞吐量增11.8%

根據主計總處公布的最新國情統計通報資料顯示，今年上半年我國國際商港貨物吞吐量較上年同期增11.8%。

主計總處指出，依交通部統計，今年上半年我國國際商港貨物吞吐量計 1 億 2,522萬公噸，較上年同期增11.8%，其中以高雄港6,357 萬公噸最多（占50.8%），台中港3,543萬公噸居次（占28.3%），兩港合占近八成。

進一步觀察各港口吞吐量的消長，除蘇澳港與花蓮港較上年同期各減7.1%及 0.6%外，其餘港口均呈成長，增幅以安平港增35.0%最高，其次台北港增19.7%，增量則以高雄港增951萬公噸（增17.6%）最大。

而今年上半年進港貨物量則達9,293萬公噸，占總吞吐量74.2%，出港3,229 萬公噸，占25.8%。

若按商品別觀察，進港商品以「礦產品」為最大宗，占68.5%，其次為「卑金屬及其製品」 （占 8.7%），「化學或有關工業產品」（占 6.6%）居第三位。

出港商品亦以「礦產品」最多，占31.6%，其餘占比逾一成者有「卑金屬及其製品」（占21.8%）、「塑膠橡膠及其製品」（占18.7%）與「化學或有關工業產品」（占10.7%）。