不畏疫情逆風成長 上半年我國際商港貨物吞吐量增11.8%
根據主計總處公布的最新國情統計通報資料顯示，今年上半年我國國際商港貨物吞吐量較上年同期增11.8%。
主計總處指出，依交通部統計，今年上半年我國國際商港貨物吞吐量計 1 億 2,522萬公噸，較上年同期增11.8%，其中以高雄港6,357 萬公噸最多（占50.8%），台中港3,543萬公噸居次（占28.3%），兩港合占近八成。
進一步觀察各港口吞吐量的消長，除蘇澳港與花蓮港較上年同期各減7.1%及 0.6%外，其餘港口均呈成長，增幅以安平港增35.0%最高，其次台北港增19.7%，增量則以高雄港增951萬公噸（增17.6%）最大。
而今年上半年進港貨物量則達9,293萬公噸，占總吞吐量74.2%，出港3,229 萬公噸，占25.8%。
若按商品別觀察，進港商品以「礦產品」為最大宗，占68.5%，其次為「卑金屬及其製品」 （占 8.7%），「化學或有關工業產品」（占 6.6%）居第三位。
出港商品亦以「礦產品」最多，占31.6%，其餘占比逾一成者有「卑金屬及其製品」（占21.8%）、「塑膠橡膠及其製品」（占18.7%）與「化學或有關工業產品」（占10.7%）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言