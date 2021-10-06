快訊

MLB／紅襪3局轟下柯爾 外卡驟死戰擊敗洋基晉級下一輪

金馬58入圍大贏家 《濁水漂流》描繪香港底層風景

綠能占比今年目標12%現僅5.5% 王美花：達標有困難

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

蔡政府推動能源轉型，2025年目標再生能源發電占比20%目標。但國民黨立委謝衣鳳於立院經濟委員會指出，目前能源局統計1至8月綠能占比只有5.5%，距離今年目標12%有明顯落差。經濟部長王美花受訪坦言，因為疫情跟水情影響，今年要達標有困難。

王美花受訪表示，綠能今年無法達到12%主要是因為上半年水情不佳，為了確保穩定供水，水力發電比較少一點。第二，因為疫情關係所以離岸風電目標都有受到影響，原本今年底要上路，要到明年才會完成。

而對於光點今年底目標8.75GW（10億瓦）是否可能達標，王美花說，光電會努力追進度，但也坦言今年都在趕去年6.5GW，推斷8.75GW確實會有落後。

民進黨立委蘇治芬質詢時則指出，核能、燃煤等基載電力不斷除役，雖然經濟部全力推動光電及風電，但都無法取代基載電力。但對於潛力承擔基載任務的地熱跟生質能等其他綠能發電形式卻未有明確發展目標，認為應該要好好檢討。

綠能 王美花 5G

延伸閱讀

全球晶片荒 台積電奔赴美國設下的「鴻門宴」難全身而退？

經長籲關注台海安全 確保晶片供應不缺貨

數位五倍券綁定不能反悔 綠委也罵：哪有這種道理

路透：王美花稱加入CPTPP體制面易克服 會員國尚無異議

相關新聞

電力準備好了嗎？中國大陸限電引發第2波鮭魚返鄉 經長這樣說

中國大陸出現限電危機，也讓在陸設廠台商必須要減產。民進黨立委邱議瑩於立法院經濟委員會詢問，中國大陸限電是否會推升到第二波鮭魚...

財部打囤房 啟動大查稅

財政部鎖定囤房房東出手查稅，賦稅署長許慈美昨（5）日宣布，即日起至明年3月將展開專案查核，針對全台1,734位擁有十戶以...

首度鎖定囤房大戶 查出租逃漏稅

政府打囤房終於有所行動，財政部首度針對囤房大戶啟動大查稅，昨宣布即日起鎖定持有十戶以上非自住住宅的囤房大戶，進行專案查核...

四大公協會聲明：速協商建立「媒體分潤」制

Google、臉書等平台涉嫌數位壟斷、未付新聞產製成本議題延燒，繼澳洲、歐盟立法要求業者分潤給媒體及內容業者，國內四大媒...

挺媒體議價法 藍委：媒體與網路平台經營應取得平衡點

澳洲通過媒體議價法，規範網路平台須對使用內容、新聞付費，讓國內是否跟進推動制定媒體議價法引發討論。國民黨立委曾銘宗認為，...

第四季投資觀察重點 富達提出四建議方向

進入第四季改如何投資布局，富達國際認為，中國市場有望復甦，而近期表現異常亮眼的市場例如印度則可能出現盤整。富達也持續看好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。