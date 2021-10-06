綠能占比今年目標12%現僅5.5% 王美花：達標有困難

蔡政府推動能源轉型，2025年目標再生能源發電占比20%目標。但國民黨立委謝衣鳳於立院經濟委員會指出，目前能源局統計1至8月綠能占比只有5.5%，距離今年目標12%有明顯落差。經濟部長王美花受訪坦言，因為疫情跟水情影響，今年要達標有困難。

王美花受訪表示，綠能今年無法達到12%主要是因為上半年水情不佳，為了確保穩定供水，水力發電比較少一點。第二，因為疫情關係所以離岸風電目標都有受到影響，原本今年底要上路，要到明年才會完成。

而對於光點今年底目標8.75GW（10億瓦）是否可能達標，王美花說，光電會努力追進度，但也坦言今年都在趕去年6.5GW，推斷8.75GW確實會有落後。

民進黨立委蘇治芬質詢時則指出，核能、燃煤等基載電力不斷除役，雖然經濟部全力推動光電及風電，但都無法取代基載電力。但對於潛力承擔基載任務的地熱跟生質能等其他綠能發電形式卻未有明確發展目標，認為應該要好好檢討。