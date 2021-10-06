心理諮商及治療納入健保連署成案 健保署：有討論空間

今年民眾於公共政策網路參與平台提案「將心理諮商及心理治療納入健保」，經5,000人連署成案；衛福部健保署日前邀請提案人、及相關單位開會討論。健保署表示，透過這次的協作會議，讓提案人及附議人能充分表示自己的想法，同時收集相關專業公、學會的建言，做為政府後續政策研議推動參考。

健保署表示，經進一步瞭解提案人訴求，除建議將心理諮商納入健保給付範圍外，並希望健保署能明確訂定心理治療的適應症、可治療次數及合理支付點數，另建議能於現有健康教育課程外，獨立設立心理相關課程。

會議主持人健保署長李伯璋署表示，他在就讀台北醫學大學時曾擔任義務張老師，因此對心理諮商提升國人心理健康頗有所感。目前心理治療已屬健保給付範圍，其中包含臨床心理師業務範圍，尚未包含諮商心理師執行的部分，考量諮商心理師亦屬醫療照護團隊成員之一，有關心理諮商部分是否屬健保給付範圍，仍有討論空間。

與會學公會代表於會議中針對台灣整體精神醫療環境，提出多項建言，包含精神醫療項目的健保給付點數太低，因而降低醫師開立心理諮商與心理治療相關醫囑之意願；而醫院內並非僅有精神科病人需要接受精神醫療，但相關健保資源卻僅集中於精神科所有。

此外，有代表指出，因諮商心理師非屬健保給付範圍，影響醫療院所不願聘請諮商心理師，導致心理治療人力缺乏，間接產生病人排隊等待接受治療的情形，並表示若病人能即時於疾病初期或發病前接受完善的心理諮商服務，可望降低病人後續精神醫療相關的醫療花費。

與會的提案人及附議人也以自身的經歷，表達一般民眾對於心理諮商或心理治療資源的需求，另同時對於現今台灣心理諮商及治療等相關資源的可近性提出疑義。

這次出席會議包括提案人、提案附議人、精神醫療及心理相關公學會、衛生福利部心理及口腔健康司及行政院唐鳳政務委員辦公室等單位與會。