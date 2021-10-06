台灣工具機暨零組件公會發布《2021工具機產業白皮書》

台灣工具機暨零組件公會今(6)日發布《2021工具機產業白皮書》，強調以「台灣智造引領未來」為主題，期盼能透過白皮書的政策建言，完備工具機生態系，並加速台灣工具機產業朝向高值化發展。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲說，工具機產業白皮書以2030年為里程碑，藉由產業與政府資源的整合，期許擴大台灣工具機產值全球占比，由目前的4.7%拉升至8%以上，工具機整機廠附加價值率一舉提升30%至32%，以「升產值」、「創價值」及「強競爭」為台灣產業拚搏全世界做準備。

「台灣工具機過去都是默默耕耘，現在要開始打群架了！」許文憲說，台灣工具機產業發展逾70年，歷經波瀾變化，卻也在挫折中展現強勁的產業靭性，建立完整供應鏈體系的產業聚落，這也是公會選定今年推出工具機產業白皮書的契機。

由於這是工具機公會成立15年來所推出的第一本產業白皮書，引發產官學研界高度關注，包括行政院副院長沈榮津、行政院科技會報辦公室執行秘書葉哲良、工業局副局長楊志清、國際貿易局主任秘書戴婉蓉等人都到場見證。

沈榮津致詞指出，台灣是全球工具機前五大出口國、前七大生產國，是國家製造業發展的重要支柱。工具機產業白皮書的提出，可作為未來政府擬定智慧機械相關政策的參考借鑑，也期盼透過白皮書的啓發，帶動台灣充沛的工具機產業生命力，成為推動台灣打贏世界盃的力量。

去年疫情爆發初期，全球防疫物資供應緊缺，工具機公會號召會員廠商迅速投入口罩機生產，臨危受命在40天內完成92條產線及1週內完成300支防偽滾輪，協助政府整備防疫物資，由工具機產業業者的齊心協力，展現出深厚的產業技術能量及對國家製造業的重要性。

許文憲表示，過去工具機公會常在不同場合為產業發聲、協助政府推動產業政策，例如「2021年全國工業總會白皮書」的「協助本土產業鏈數位轉型與跨界整合」議題中，就收納工具機公會提出的工具機面對後疫情的國際新競爭模式建言。

為了更聚焦工具機產業對強化國家製造業的可能性，以及產業未來發展性，工具機公會決定在今年正式發布第一本專屬工具機產業的白皮書。

白皮書中不僅針對工具機產業鏈進行競爭力剖析，也就不同的應用產業如汽車、半導體、航太、能源設備等產業趨勢進行探討，希望藉此讓各界更瞭解工具機產業扮演角色，促進跨產業合作，讓產業之間從零合到融合，創造更多商機。

綜觀整體產業能量及發展環境，工具機公會向政府提出六大策略建言，分別為「技術研發與產品、服務創新」、「國際市場拓展」、「國內市場拓展」、「企業營運能力提升」、「產業人力資源建構」及「其他領域政策建議」。

就技術研發與產品、服務創新而言，從加大工業基礎技術研發開始，據此規劃中長期工業基礎技術研發規範，以深化關鍵技術，來因應產業升級轉型與智慧化需求。

六大策略相互扣合，希望政府能夠支持產業持續布建與優化國家製造業環境，提升台灣在全球工具機產業影響力。