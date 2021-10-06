電力準備好了嗎？中國大陸限電引發第2波鮭魚返鄉 經長這樣說

中國大陸出現限電危機，也讓在中國大陸設廠台商必須要減產。民進黨立委邱議瑩於立法院經濟委員會詢問，中國大陸限電是否會推升到第二波鮭魚返鄉，經濟部長王美花表示，因為限電問題近期才發生，部分廠商都是選擇轉單，須觀望到年底才辦法推估是否會有回台投資。

邱議瑩說，中國大陸出現限電危機，台灣必須要引以為戒，如果出現下一波鮭魚返鄉，台灣電力是否準備好？

王美花說，同時間有確保台灣的燃料保存量及價格，是否會受到中國大陸搶貨影響。她說，天然氣跟燃煤七成以上都是採取長約，價格比較穩定，而台灣依《電業法》燃煤安全存量要達到30天。

她也分析，中國大陸出現限電主因是與澳洲貿易爭議，而澳洲無煙煤是它很重要來源，認為國際秩序問題是大家可以思考的問題。至於第二波鮭魚返鄉，王美花說，現在才10月初，預估還要再看一陣子，大約到年底才可以比較了解廠商怎麼因應，目前已經有聽到台商有些困擾，這個經濟部都會積極掌握。

民進黨立委鄭運鵬也再問，大陸大陸因為面子不買澳洲媒，現在又因為工業大限電輸了裡子，詢問經濟部此事件對於台灣的影響。

王美花分析，若台灣生產可能會有轉單效果，提升台灣產能，但如果是台商在中國大陸生產是必會出現減產。目前廠商都還在觀望，認為應該會有優先採取轉單，認為還要持續觀察。

但鄭運鵬也提到台灣面臨能源轉型，台灣電價長期凍漲，目前是全世界的倒數第四名，只贏墨西哥、中國大陸跟馬來西亞，認為電價還是適時調整，建議可以從工業用電下手，認為工業用電不應低於民生用電，或是工業夏月電價延長，從5月到10月。