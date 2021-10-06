快訊

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

挺媒體議價法 藍委：媒體與網路平台經營應取得平衡點

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

澳洲通過媒體議價法，規範網路平台須對使用內容、新聞付費，讓國內是否跟進推動制定媒體議價法引發討論。國民黨立委曾銘宗認為，網路平台也有廣告收入，引用新聞付費符合使用者付費要求，有有助於媒體與平台間健全發展。

曾銘宗表示，目前流傳於網路上的新聞，是資料來源生產者的產物，網路平台引述增加平台流量，當然應該付費，否則不利媒體產業發展；此外，應對像臉書或Google等跨國大平台，當然應該制定媒體議價法才足以規範。

曾銘宗說，媒體與網路平台在經營間若能取得平衡點，也有利於國內言論自由、新聞自由與民主發展。

國民黨立委謝衣鳯也認為，當前報業與媒體環境受新媒體崛起衝擊，傳統媒體營收來源的廣告大幅遞減，新媒體廣告收入卻每年呈兩位數成長，雙方必須找出一個新的平衡點，才能健全整個媒體環境。

謝衣鳯也提到，四月間即已要求公平會針對當前臉書與Google等新媒體網路平台，對媒體經營的影響範圍與規模進行調查，以作為後續立法規範計價公式依據，但至今卻幾無進展，牛步化管理不利國內媒體因應新媒體衝擊下的健全發展。

國民黨立委洪孟楷表示，目前看到社群平台獨大，且有越加壟斷可能，確實對內容生產者極為不利；澳洲政府已優先立法針對內容提供要付費，立意也是要確保優質內容可不斷被產出，確保社會大眾知的權利。

洪孟楷說，平台、市場與媒體間要取得平衡，大原則是政府應建立付費制度，如同影視串流平台要吸引消費者，要不斷精進內容、購買版權播放；建立公平付費機制，讓社群平台並非完全無償使用優質新聞內容，是目前應修法跟執行關鍵。

國民黨 新媒體 廣告

延伸閱讀

選立委只為4選民按摩也是買票 高院：按摩能滿足人慾

藍推倒備詢台杯葛 陳玉珍：蔡英文說聽不到可以翻桌

朱立倫當選黨主席 洪孟楷：期待帶黨堅強、團結、向前

曾銘宗問我國加入CPTPP機率超過10%？ 國發會主委：超過

相關新聞

財部打囤房 啟動大查稅

財政部鎖定囤房房東出手查稅，賦稅署長許慈美昨（5）日宣布，即日起至明年3月將展開專案查核，針對全台1,734位擁有十戶以...

首度鎖定囤房大戶 查出租逃漏稅

政府打囤房終於有所行動，財政部首度針對囤房大戶啟動大查稅，昨宣布即日起鎖定持有十戶以上非自住住宅的囤房大戶，進行專案查核...

四大公協會聲明：速協商建立「媒體分潤」制

Google、臉書等平台涉嫌數位壟斷、未付新聞產製成本議題延燒，繼澳洲、歐盟立法要求業者分潤給媒體及內容業者，國內四大媒...

挺媒體議價法　藍委：媒體與網路平台經營應取得平衡點

澳洲通過媒體議價法，規範網路平台須對使用內容、新聞付費，讓國內是否跟進推動制定媒體議價法引發討論。國民黨立委曾銘宗認為，...

第四季投資觀察重點 富達提出四建議方向

進入第四季改如何投資布局，富達國際認為，中國市場有望復甦，而近期表現異常亮眼的市場例如印度則可能出現盤整。富達也持續看好...

媒體與數位平台分潤 立委：兩者本應利潤共享

針對谷歌、臉書等數位平台未付出新聞產製成本引發的數位平台壟斷獨占與媒體分潤機制議題，四大媒體產業公會發表聯合聲明，重申數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。