挺媒體議價法　藍委：媒體與網路平台經營應取得平衡點

澳洲通過媒體議價法，規範網路平台須對使用內容、新聞付費，讓國內是否跟進推動制定媒體議價法引發討論。國民黨立委曾銘宗認為，網路平台也有廣告收入，引用新聞付費符合使用者付費要求，有有助於媒體與平台間健全發展。

曾銘宗表示，目前流傳於網路上的新聞，是資料來源生產者的產物，網路平台引述增加平台流量，當然應該付費，否則不利媒體產業發展；此外，應對像臉書或Google等跨國大平台，當然應該制定媒體議價法才足以規範。

曾銘宗說，媒體與網路平台在經營間若能取得平衡點，也有利於國內言論自由、新聞自由與民主發展。

國民黨立委謝衣鳯也認為，當前報業與媒體環境受新媒體崛起衝擊，傳統媒體營收來源的廣告大幅遞減，新媒體廣告收入卻每年呈兩位數成長，雙方必須找出一個新的平衡點，才能健全整個媒體環境。

謝衣鳯也提到，四月間即已要求公平會針對當前臉書與Google等新媒體網路平台，對媒體經營的影響範圍與規模進行調查，以作為後續立法規範計價公式依據，但至今卻幾無進展，牛步化管理不利國內媒體因應新媒體衝擊下的健全發展。

國民黨立委洪孟楷表示，目前看到社群平台獨大，且有越加壟斷可能，確實對內容生產者極為不利；澳洲政府已優先立法針對內容提供要付費，立意也是要確保優質內容可不斷被產出，確保社會大眾知的權利。

洪孟楷說，平台、市場與媒體間要取得平衡，大原則是政府應建立付費制度，如同影視串流平台要吸引消費者，要不斷精進內容、購買版權播放；建立公平付費機制，讓社群平台並非完全無償使用優質新聞內容，是目前應修法跟執行關鍵。