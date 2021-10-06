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勞動部與Google、YouTube開新媒體課程 名額130名

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署與GoogleYouTube平台首度跨界合作，規劃一系列具系統性及專業性的「新媒體人才培育」課程，並依據不同實務應用需求開辦「YouTube創作者新星」、「YouTube創作者孵化器」以及「Google數位行銷」、「Google數位廣告與AI大數據」等4班次，即日起至11日開放報名，預計招收130人，課程全額免費，歡迎踴躍參加。

勞動力發展署北分署長林仁昭指出，疫情打破以往工作與消費的模式，更加速了數位化轉型趨勢，除了個人更重視社群媒體互動，企業也更倚賴網路行銷，促使新媒體人才需求與日俱增，為此，勞動力發展署北分署與社群平台合作，推動「新媒體人才培育計畫」，開辦培育專業務實人才的課程。

「YouTube創作者孵化器」課程內容主要針對已有基礎的學員設計，包括：影片發想、拍攝製作、頻道經營、商業收益等四個面向，輔以工作坊交流經驗，協助所經營的頻道建立穩健的商業模式，特別邀請點閱超過2000萬的實用知識型人氣Youtuber「超認真少年Imserious」許廷瑞擔任總導師，完整傳授秘訣；此外，「YouTube創作者新星」則是為完全無基礎的學員規劃，可從零開始學習建立自己的YouTube頻道。「Google數位行銷」與「Google數位廣告與AI大數據」這兩門課主要針對社群媒體與數位行銷，完成課程通過考核與線上測驗，可取得Google發放的「課程認證」。

「新媒體人才培育」系列課程將於2021年10月4日至11日期間接受報名，各班授課時數12至24小時不等，課程全額免費，「YouTube創作者孵化器」預計招收55名學員、其他3班次各招收25名學員，各班設有報名條件，經審核後方能入訓，每人限參加一門課程，不得重複報名，詳情與報名請上：https://forms.gle/n9Pa6HrUQXwbhahk6，或洽詢：0976-270-690。

YouTube Google 社群媒體

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