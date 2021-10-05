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勞動部預告電影製作勞工可適用責任制 影響逾4000人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部日前預告，不動產估價師助理及電影片製作業拍攝現場工作勞工納入適用責任制；同時預告8家石化公司輪班間隔縮短至8小時。上述三項鬆綁，預計有逾5,000名勞工受到影響。

勞動部日前已召開過勞動基準諮詢會議，對於三述三產業的工時鬆綁，已達成初步共識，現進入預告階段，預告期為14天，各界提供意見。之後經過勞動部法規會討論後，勞動部就會正式公告。

根據預告內容，不動產估價助理人員工作為協助不動產估價師從事土地、建物及其權利的估價業務，須具備一定專業知識且承擔相當責任，將適用「勞基法」第84之一條之工時規定，俗稱責任制，預估人數241人。

至於電影片製作業拍攝現場工作勞工納入責任制，根據預告內容，考量電影製片拍攝現場勞工因拍攝現場時間難掌控，且又屬於一個團隊合作的工作、不見得能夠準時上下班，因此納入責任制，預估人數約4000人。

針對經濟部日前提案，8家石化公司輪班人員在因應天災事變或突發事件及勞雇協商調整班次期間，輪班間隔能縮短至8小時，預估影響1131人。

勞動部 電影

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