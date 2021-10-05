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退撫基金績效超越勞動基金 勞動基金運用局說話了

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
今年以來公務人員退休撫卹基金績效打敗勞動基金；圖為台北市政府公務員上班情形。 本報資料照片
今年以來公務人員退休撫卹基金績效打敗勞動基金；圖為台北市政府公務員上班情形。 本報資料照片

今年以來公務人員退休撫卹基金績效竟打敗勞動基金，令市場意外。勞動基金運用局今（5）日說明，勞動基金規模龐大，對於收益率計算，會有稀釋效果；此外，退撫基金及勞動基金的型態、資產配置不盡相同，會隨國內外金融市場變動，使得短期上收益率表現會有所不同。

勞動基金運用局認為，退撫基金及勞動基金的型態、資產配置不盡相同，外界不宜直接比較，建議應著重長期績效表現。

勞動基金旗下共有六檔基金，包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金等三檔政府退休基金外，還有就業保險基金、職災保護專款、及積欠工資墊償基金。因此，勞動基金規模龐大，達4兆9,821億元。相較之下，退撫基金規模僅7,226.42億元。

勞動基金運用局指出，其中以新制勞退基金為例，其規模一年以增加2,300億元速度在成長，致基金規模大到逾3兆元，分母大，對收益率會產生稀釋效果。因此，兩者直接就收益率比較，對規模龐大的勞動基金不適宜。

其次，勞動基金運用局官員指出，每個政府基金資產配置不同，若是配置在國內股市比較多，近期收益率就會表現較佳；若配置在海外股市較多，當全球景氣較佳，自然收益率表現佳。換言之，資產配置對收益率表現，會有短期性效果，建議應著重基金長期績效表現。

勞動基金 勞退基金 退撫基金

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