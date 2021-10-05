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綁數位卻沒收到好食券 經濟部：今起可查候補狀態

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

振興五倍券數位綁定前400萬名可獲得500元好食券，截至今（5）日下午3時，已達約397.5萬人綁定。不過，民眾卻投訴，明明10月1日共同綁定時好食券還沒發滿400萬份，綁定後卻發現只有主揪獲得好食券，未發團員額度；雖然經濟部告知要等後補，但民眾認為，等了3天候補都沒有拿到好食券，並不合理。

有民眾詹先生於4日投訴，在10月1日晚間進行五倍卷共同綁定，綁定完成後，確認了當時數位綁定總人數約389萬多人，好食券400萬份尚未滿額，但到五倍券官網查詢，卻發現只有主綁人拿到好食券，共同綁定的好食券額度不見蹤影。詹先生電洽1988詢問，工作人員回覆，該筆共同綁定作業是在400萬人之後，必須等到共同綁定反悔期後、也就是10月6日後，才能排進候補。

詹先生認為，如果實質上有超過400萬人數位綁定、要等10月6日共綁反悔期過後才結算，那麼五倍券系統上的好食券總人數，應該要先顯示已達到400萬人，有人退出再減少，但他從10月1日等到10月4日晚間，五倍券系統的數位綁定、好食券已發份數，只到396萬人，從來沒有達到400萬人，因此他再次電洽1988，卻仍獲得「系統網站人數是持續做滾動式更新」，還是要他等待候補通知，且對於統計數字的疑問，「無法保証何時可以等到回覆」、建議詹先生可以退出綁定、或是等候補。

對於民眾投訴，經濟部今說明，五倍券的系統是以民眾數位綁定順序核發好食券，但數位工具業者端所配發的好食券序號已超過400萬，因此目前數位綁定頁面未能顯示獲得好食券，但如果扣除已經退出共同綁定的人數，實際的好食券領用人數約為397.5萬人，現在綁定仍有500元好食券。

經濟部表示，民眾今日起可於到官網(5000.gov.tw)「查詢功能頁面」登錄個人資料後查詢，假如有遞補成功，好食券右方將顯示「恭喜您，您已成功遞補取得好食券」。同時，系統也會在10月6日共同綁定退出截止日後，統一發送簡訊通知獲得遞補好食券的民眾。

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