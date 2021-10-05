大陸經濟放緩影響 星展：台第4季出口出現逆風

星展銀行今公布第4季經濟展望，會中雖上修今年台灣經濟成長率預測到5.5%，但受到中國限電、監管政策影響，中國本身經濟放緩第4季將顯現在台灣出口上，因此也對明年台灣經濟成長率預估只有2.8%，比起主計總處看法保守。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，今年台灣經濟成長率5%以上沒有問題，星展也進一步上修到5.5%，主要上修較多是對第3季的預測，台灣今年第1季到第3季都是優於預期，但針對第4季預測則從3%下修到1.8%，主要是中國本身經濟放緩，中國的限電措施帶來製造業供應鏈衝擊、房地產限縮等，預估台灣出口第4季年增率可能會降到個位數。

而中國大陸經濟放緩的情況，可能會延續到明年第1季，因此對明年預測數字較保守。馬鐵英表示，受到中國經濟放緩與台灣出口放緩的影響，2022年預估台灣經濟成長率只有2.8%，比主計處預測來得保守。

馬鐵英指出，中國出現自身經濟放緩現象，主要原因來自一系列政策的變動，採行「共同富裕」的目標，在教育、科技等都出現重大監管措施，投資人對政策不確定性充滿擔憂，因此股市變動加大；但後面更涉及房地產市場與製造業葉，讓中國經濟放緩更加明顯。

首先是恆大事件，馬鐵英認為，中國銀行業雖對恆大信用曝險不大，但背後顯示的是中國房地產開發商的高槓桿情況，擔憂未來銀行會對高槓桿房地產開發商收緊信用，最後整個中國房地產開發都被削弱；第二是能源電荒，中國對20個省分都有限電措施，對製造業影響會非常直接與明顯，預估第4季中國製造業會有明顯放緩。

馬鐵英指出，中國經濟的放緩，對台灣最大影響是電子產業。中國經濟本身放緩，電子產品需求也會放緩，也因為房地產市場整頓加速，如果房地產市場放緩將產生財富效應，中國對消費電子產品需求會產生不利影響；限電措施，目前對電子業影響還沒有體現在台灣出口上，預估第4季會比較明顯，可能影響到台灣對大陸電子零組件出口。