因應時事規劃新穎保障！和泰產險獲「新興風險保障商品推展卓越獎」肯定

和泰產險以專業、創新、與時俱進的經營理念，持續洞察消費者需求，幫助保戶預先做好風險管理，讓保戶在享受科技進步的果實，同時也能分散風險損失。和泰產險極力推展「資安保險」、「綠能保險」，榮獲第九屆台灣保險卓越獎「新興風險保障商品推展卓越獎銀質獎」殊榮，顯示和泰產險在新興風險領域裡的專業表現優異，深獲肯定。

和泰產險榮獲「新興風險保障商品推展卓越獎銀質獎」，由產險公會理事長李松季（左）頒獎，和泰產險個人保險處暨發言人顏思齊副總經理（右）代表領獎。 圖／和泰產險提供

許多企業流程可以外包，但企業責任無法外包，風險管理商品因應而生，和泰產險針對企業資安風險所規劃的「和泰產物資安防護責任保險」，提供完整的保障內容，例如營運中斷所造成營業收入損失與為恢復正常營運所產生的額外費用，如資料或軟硬體設備復原費用等；或因網路勒索威脅而需支付的款項、費用，也能獲得補償。和泰產險也與國際資安防護專家配合，提供保戶即時的理賠服務，包含資料鑑識、法律諮詢等危機處理因應。

數位生活帶給人們方便快速，現代人已不能沒有網路，和泰產險推出全台首張「個人資訊安全防護保障綜合保險」，專門針對個人的網路資訊安全提供保障，包含三大承保項目「社交詐騙財務損失保險」、「網路霸凌費用損失保險」、「身分盜用費用損失保險」，民眾若遭遇相關網路風險，能降低損失，為數位生活增添保障；同時和泰產險提供保戶專屬的免付費網路問題支援服務，由專職專家為保戶提供協助。

政府積極發展綠色能源，和泰產險在政府重大工程推展的時刻，也積極規劃「綠能保險」，如離岸風電綜合保險、太陽能電廠安裝工程綜合保險、太陽能電廠電子設備綜合保險，提供保戶在從事綠能建造安裝工程時的風險保障，讓保戶可以無後顧之憂，全力支持政府的產業政策，加速綠色能源的建構，以達到潔淨能源的目標，共建美好的綠能家園。

資安保險與綠能保險都是時下新興的保險商品，對於企業的永續經營及社會的穩定也至關重要，和泰產險透過創新服務、創新思維，讓客戶從滿意到感動到超越期待，因應時事規劃新穎保障，提供企業轉嫁風險的商品，和泰產險同時以商品善盡社會責任，與社會共好成長。