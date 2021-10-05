2021美國商機日暨臺美經貿論壇 搶攻美1.2兆美元基建案
經濟部國際貿易局及外貿協會10月5日辦理年度對美國最重要活動「2021美國商機日暨臺美經貿論壇」。外貿協會董事長黃志芳表示，美國「基礎建設投資計畫及就業法案」預算規模約達1.2兆美元，貿協全力陪伴國內的企業搶攻龐大美國基建商機。
第10屆「美國商機日」上午於臺北國際會議中心隆重登場，本活動為期2天，由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會共同主辦，並由美國在台協會(AIT)、美國各州政府辦事處協會(ASOA)共同合辦，是深化臺美雙邊經貿夥伴關係的年度指標性活動。
今年活動將聚焦美國拜登政府「重建美好未來(Build Back Better)」基礎建設貿易與投資商機。依據美國參議院8月10日通過的「基礎建設投資計畫及就業法案」，預算規模約達1.2兆美元，其中包含新增5,500億美元之水利、電網、寬頻升級及公共運輸等計畫。
黃志芳指出，為協助國內業者搶攻美國基礎建設商機，本年首度追加舉辦「臺美經貿論壇」，除邀請美國各州政府官員們現場即時連線，分享當地最新基礎建設商機並深入解說，美國的擴大基礎建設商機龐大。未來國內的廠商可能會更需要了解當地的法規跟稅法等規定，貿協會扮演溝通協助的角色。
活動同時邀請在美耕耘有成的台灣廠商代表現身說法，分享打入美國市場的各種竅門，以及基礎建設計畫對電動車市場的影響，並續於10月6日舉辦「美國政府採購趨勢線上說明會」，為業者分析美國政府採購最新趨勢。
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