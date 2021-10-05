受惠全球經濟復甦 鋼鐵出口可望結束「連二黑」

經濟部統計處今（5）日公布統計，2019及2020年因美中貿易戰及新冠肺炎疫情，鋼市表現疲弱，出現「連二黑」，今年因國際疫情逐漸控制、終端需求回升，今年1至7月產值年增近五成，有望由黑翻紅。

統計處表示，鋼鐵為金屬製品、機械、汽車、家電、營建工程等產業發展之重要原料，亦為國家致力經濟發展不可或缺的關鍵性產業。近年因為中國大陸鋼鐵產能快速擴展，造成全球鋼鐵供需失衡，加上2015年主要新興市場經濟成長減速，鋼價急遽下滑，致台灣鋼鐵業生產值驟減24.3%。

雖然2017、2018年短暫回升，但2019年、2020年因美中貿易戰及新冠肺炎疫情，鋼市表現疲弱，出現「連二黑」；2021年因國際疫情逐漸控制、終端需求回升，今年1至7月產值年增48.0%。

另外，台灣鋼鐵業過去主要供應給國內金屬加工業者出口外銷為主，但隨著隨下游加工業逐漸外移，直接外銷比例從90年代的一成上升到二成。台灣鋼鐵今年1至8月出口金額73.7億美元，大幅成長54.8%，表現亮麗，其中主要出口貨品以熱軋鋼捲板、冷軋不銹鋼捲板及冷軋熱浸鍍鋅鋼捲片居前三名，全年出口金額可望超越去年74.7億美元，結束連二黑。

而台灣鋼鐵出口市場以東協為大宗，今年1-8月對其出口金額占整體24.1%，其中以越南占9.0%、馬來西亞占5.3%較高；其次為因隨解封及推出基建計畫，對鋼鐵需求強的歐洲地區；大陸及香港居第三、美國則是第四。

統計處展望未來，中國大陸、俄羅斯近期對鋼品出口實施管制政策，促使全球鋼市供給吃緊，加上全球經濟回到復甦軌道態勢確立，終端需求回升，鋼鐵市場持續熱絡，有利維繫台灣鋼鐵出口成長力道。