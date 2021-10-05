美國恐加徵中關稅、中國限電 貿協黃志芳：台灣最安全

由經濟部貿易局、貿協主辦，美國在台協會（AIT）等協辦的第10屆美國商機日今天登場，貿協董事長黃志芳於會後受訪時指出，在中國限電、且美國公開表示「中國大陸若未能信守美中第一階段貿易協議，不排除加徵關稅」情況下，不但可能會有轉單效應，台商更應把台灣當成第一志願，將生產基地轉回台灣。

美國貿易代表戴琪4日表示，將討論大陸未能信守美中第一階段貿易協議問題，美國也計畫啟動程序，解除加徵的懲罰性關稅，但也不排除運用新的關稅工具，使大陸遵守協議。黃志芳表示，如果關稅繼續加碼，在中國大陸的台商一定會受相當程度影響，但從2018年美中大打貿易戰、關稅戰起，台商已經開始分散佈局，最近這一波缺電、物價高漲等也讓台商思考應該要更有韌性的供應鏈佈局，他認為，如果真的發生，會有轉單效應出現，台灣在供應鏈角色會更重要。

黃志芳指出，台商現在對東進都抱持高度興趣，也希望多了解美國投資環境。過去二十年業者投資集中在中國，對其他區域比較陌生，因此貿協去年開始一系列推動如跟美國AIT合作供應鏈重組報告、舉辦印太商業論壇、美國商機日等，接下來會在疫後經濟復甦、供應鏈重組、美國政府採購三大議題上，協助業者全力爭取美國商機、到美佈局。

黃志芳認為，台商應好好思考「回台投資」這個選項，在貿協的供應鏈重組報告調查中，接受調查的1000多家海外台商都表示「要重組供應鏈的第一選項是台灣」。他指出，民生物資、ICT業者都有提到，最近發生了例如因美中貿易戰把生產基地移轉到越南，結果到了越南，最近半年卻因疫情鎖國，台商又在想要不要回中國，沒想到中國又開始限電，所以他認為，如果中央、地方一起配合，提供最好條件給台商，那麼還是轉回台灣最安全。