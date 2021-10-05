美國商機日邀美高官致詞 貿協：台灣形象展明年東進

由經濟部貿易局、貿協主辦，美國在台協會（AIT）等協辦的第10屆美國商機日於今（5）日登場，開幕典禮邀請到最高級別致詞貴賓，美國聯邦高級官員商務部代理助理部長Mr Richard Steffens零時差連線。接著由貿易局局長江文若分別與美國亞利桑那州及新墨西哥州政府簽署MOU。貿協董事長黄志芳也宣布，明年台灣形象展將首次「東進」美國。

美國商機日入第十周年，貿協表示，台美產業合作與夥伴關係也達到歷年的最佳時刻，也因此美國商機日擴大辦理系列活動，開創新型態「台美經貿論壇」作為佈局美國策略思考與對話平台。本次台美經貿論壇鎖定今年美國拜登政府「重建美好未來（Build Back Better）」基礎建設貿易與投資商機，邀請美國羅德島州、蒙大拿州、愛達荷州政府官員現場即時連線，同時邀請在美台商代表拓連科技與特力集團分享。

黃志芳會後受訪時表示，貿易局今與美國兩州簽署MOU，亞利桑那跟新墨西哥在美國南部被形容為「新的矽谷」，整個區帶變成熱門高科技的投資走廊，這兩個州將來會是台灣在美國進行投資跟科技合作的重點州，例如台積電就是去亞利桑那州，因此簽署MOU很有意義。

黃志芳認為，美國各州政府在招商力度跟企圖心上，是非常積極的，「這情況有點像20年前中國各省招商的力道」，有了MOU，將來如果台商要到美國投資，可以跟各州政府來談對台商最有利的投資環境。他指出，從川普時期，美國就已經非常強調「美國製造」政策，拜登再加碼，例如規定電動車將來要提高到60%必須是美國製造，這是很明顯的趨勢，「不管將來是誰當美國總統，這個政策都不會改變」，台商將來如果要爭取美國商機，一定要把這一塊列入考慮，這也是為什麼這次美台商機日要辦這麼多說明會。

黃志芳指出，貿協相關重點集中在三個項目：第一個是供應鏈重組，明年會組織企業界的代表團，到美國去拜訪美國的主要採購商；第二個就是美國政府「Build Back Better Plan」的政策，台灣要支持的話就要對美國政府的採購法規、實際上採購的程序要有很深入的了解，才能協助業者爭取商機，所以過去這一年多，貿協和美國一些已經有豐富政府採購經驗的業者建立了很好關係，希望他們多引介美國政府採購機會，以及介紹要成為美國政府供應商應該要符合哪些程序、具備哪些資格。他說，例如美國國防部本身就是非常大採購單位，不是只有軍品，這些都是值得重視的。第三，就是明年規劃到美國辦台灣形象展，這也是是台灣形象展第一次走出新南向，到美國舉辦，精彩可期。