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渣打推出e企貸 協助獨資企業三天取得資金

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，將針對獨資企業主打造專屬數位申貸平台「渣打e企貸 」 。圖/渣打銀行提供
渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，將針對獨資企業主打造專屬數位申貸平台「渣打e企貸 」 。圖/渣打銀行提供

渣打銀行宣布推出針對獨資企業主量身打造的數位申貸平台「渣打e企貸」，企業主可透過線上平台，透過三步驟完成貸款申請流程，最快三天內快速完成核貸撥款，不僅有效協助企業主提升資金彈性，更進一步增加業務營運效率。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，考量多數的微型企業人力精簡，且需兼顧日常業務，渣打銀行利用數位平台優勢，為獨資企業主打造更友善便捷的線上申貸流程，省去繁瑣的文件往返，縮短使用者與銀行服務的距離，以實際行動力挺創業者的夢想。

中小企業向來是推動台灣經濟發展的關鍵力量，根據「經濟部2020中小企業白皮書」顯示，中小企業以獨資方式經營近79萬家，約為全體中小企業的53％。隨著新型創業趨勢崛起，許多新世代獨資企業主的營運管理模式也大幅轉向數位化，因此在選擇金融服務時，數位平台的設計可以完全切合市場需求；特別在後疫情時代，面對快速變化的市場環境，中小企業更需要彈性且靈活的資金來源，掌握先機。

新推出的「渣打e企貸」，大幅簡化繁瑣複雜的企業貸款申請流程至三個步驟，透過數位平台，只要公司成立滿三年，且年營收達新台幣100萬元的獨資企業主，即可於線上進行身分驗證，輸入公司基本資料後提供相關財力證明文件，完成驗證即可進入審查階段。

渣打銀行將於三個工作天內與客戶完成聯繫對保、核貸撥款等流程，讓中小企業的資金調度不再令人卻步。「渣打e企貸」貸款額度最高可達新台幣300萬元，客戶可隨時隨地線上申請，營運資金也能快速到位。

渣打銀行 新台幣

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