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為產業提解方！經部精選81項技術 布局疫後關鍵市場

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
經濟部技術處TIE「解密科技寶藏」10/14於台北世貿一館及線上同步開展，在線上展中帶您一覽81項前瞻技術。工研院／提供
經濟部技術處TIE「解密科技寶藏」10/14於台北世貿一館及線上同步開展，在線上展中帶您一覽81項前瞻技術。工研院／提供

「2021 TIE台灣創新技術博覽會」首次以實體及線上虛擬方式並行策展，實體展將於10月14-16日於台北世貿一館與各界相見，線上虛擬展展期則延長至10/23。經濟部技術處從工研院、金屬中心、資策會等17法人、上百項科技專案中，精選具突破性、創新性，且可為產業帶來升級解方的68項科技專案技術，及13項科專孵育新創共計81項成果，於TIE「解密科技寶藏」線上專館展出。同時，鏈結我國科研動能與東南亞五國，於展覽期間邀請國內外產官學研專家，共同商議以雲端、AIoT、數位工具等新科技，發展韌性新經濟，讓臺灣科研成果被國際看見。

經濟部抓緊未來趨勢，用3D剖析技術特色

經濟部技術處TIE「解密科技寶藏」線上專館，打破過去實體展看展框架，並特別採用3D立體建模，打造360度全視角查探技術特色，可以看到多項近年熱度居高不下的人工智慧創新應用，譬如「AI立體式智慧倉儲服務系統」增強倉儲儲揀效率讓電商在訂單高峰期也能10倍出貨、以「AI感知技術」打造高齡陪伴機器人全方位守護長者身體健康與居家安全；近來熱門的電動車與自駕車創新技術，如以「整合式電動車動力系統」打造電動車的心臟，及能快速安裝至各型車款的「自主駕駛系統與自駕情境模擬技術」；近期最夯的循環永續零碳經濟，例如可延長太陽能電廠壽命的「嚴苛腐蝕環境用太陽能支撐架」、將二氧化碳循環再利用的「二氧化碳合成高值樹脂與應用技術」。從81項精彩技術，一覽科技未來發展大趨勢。

此外，經濟部技術處10/21邀集菲、泰、越、馬、印等東南亞五國科研首長，與國內外產官學研專家，探討各國科技創新政策，藉以構築新南向科技生態系，期能快速回復疫後亞太經濟平穩與再創共榮。同時舉辦線上論壇探討自主智慧行動載體創新應用，開放企業交流。不僅如此，泰國科研機構最高層級的泰國國家科學院（NSTDA）亦於TIE中，線上展出與新創加速有關項目，有意了解新南向科技方針的業者不容錯過！而在展期間為讓各界能更深入了解技術趨勢與創新方式，「TIE解密科技寶藏線上專館」也以近年產業熱門議題規劃智慧機械、無人載具、AI新應用、新藥開發四大科技主題，匯聚此次展出的創新技術團隊，依據不同主題線上直播分享技術趨勢及應用，觀眾亦可與團隊在線即時互動。

經濟部技術處推動的科技專案來自科技人對生活的無限想像，緊抓產業趨勢為各方解決痛點或提出新解方，這幾年更大力促成科專成果走出實驗室，歡迎各界參觀及洽案，還有各種互動、好康活動，共同探尋未來科技樣貌。TIE經濟部技術處活動及四大科技主題技術應用分享： https://tie2021.tpef888.com/

工研院資通所「AI感知技術」打造高齡陪伴機器人全方位守護長者身體健康與居家安全。工研院／提供
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工研院機械所以「整合式電動車動力系統」打造電動車的心臟。工研院／提供
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