央行副總裁陳南光問該禁比特幣嗎？ 諾貝爾得主：最好禁止

世界投資者週聯合論壇今(5)日上午在台北國際會議中心舉行，我國中央銀行副總裁陳南光透過視訊，詢問人在美國的2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul M. Romer，對於比特幣等加密貨幣，採取什麼監管措施，才不扼殺對社會有益的創新。

陳南光說，比特幣等加密貨幣具有去中心化、無發行機構等特性，貨幣的財產權歸屬難界定，加密貨幣是開放式創新，但有一些很大缺點，可能變成洗錢工具、影響金融市場穩定，而且採礦過程浪費很多能源，但目前為止，很多國家不知如何規範。

陳南光說，有些國家完全禁止比特幣，但大部分國家透過反洗錢法、打擊資助恐怖主義等，間接進行規範，台灣也屬於這種情況。

他問Paul M. Romer，針對加密貨幣採取什麼做法，才不扼殺對社會有益的創新。

Paul M. Romer說：「我認為最好直接禁止」。他舉例，過去駭客侵入電腦是違法的，現在對於加密貨幣的態度就像是，把駭客入侵電腦這件事情合法化了。

Paul M. Romer說，開放式創新不代表能讓社會受益，「我認為加密貨幣沒有價值」，除非有人證明能帶來社會價值，否則沒任何好處，只是對投資者有好處，擴大泡沫而已。

陳南光告訴Paul M. Romer，「身為經濟學家，我和您的立場接近；不過，身為副總裁，我沒法採取強硬立場」。