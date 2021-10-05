男性被家暴比率增幅破二位數 家暴被害人數則增逾一成

疫情是否造成家庭暴力事件增加？主計總處公布國情統計顯示，2020年家庭暴力事件通報案件被害人11.4 萬人，較2019年增1.0萬人或增10.1%，其中女性（增6.7%），占比65.7%，較男性（增17.1%）高31.4個百分點，性別占比差距呈縮減趨勢。

若按年齡別觀察，2020年被害人集中在30~65歲，合計占55.3%，兒童（12 歲以下）及老人（65 歲以上）則分別占12.1%及10.4%，較2019年分別增0.9個百分點及增0.3個百分點。

進一步按性別及年齡別交叉觀察，2020年被害人除男童占比高於女童外，其餘各年齡層的女性占比均高於男性，其中24~50歲各年齡組的女性占比均逾七成，男性占比以 6~12歲的59.5%較大。性別占比差距除18歲以下兒童及少年小於20個百分點以外，其餘各年齡層差距均大於20個百分點，其中又以30~40歲差距50.6 個百分點較大。

主計總處指出，2020年家庭暴力被害人主要保護扶助金額，以庇護安置補助 5.1 億元為大宗，較2019年增0.3億元或增5.2%，其次為生活扶助3.3億元，增1.2億元或增 56.8%，另子女生活津貼、教 育補助1.1億元，亦增0.4億元或增44.3%。