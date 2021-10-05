快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

「接軌無齡時代」 中高齡者及高齡者人力運用論壇登場

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署以「接軌無齡時代」為主題，舉辦《110年中高齡者及高齡者人力運用線上論壇》，針對企業及民眾所關心的三項議題，邀請產官學三方進行專題報告及討論，活動將於10月7日10點以直播方式進行。

銀髮人力資源中心表示，台灣人口結構走向少子化、高齡化，勞動市場將面臨勞動力短缺與老化的問題，企業在人力運用上該如何調整才能有效因應時代變化成為重要議題。

北基宜花金馬分署特別挑出企業、民眾最關心的「中高齡者及高齡者就業促進法立法宗旨與未來展望」、「中高齡者及高齡者續留職場的價值」及「青銀合作•攜手創時代」等三個主題，先安排專家學者做深入淺出的專題報告，再邀請官方及產業代表互相交流分享，提供觀眾更多創新思維或做法建議。

延伸閱讀

國慶影片誤植畫面 金馬導演轟不敬業

金馬雙雙宣布 明起接種疫苗滿14天入境可不用快篩

楊千霈12度扛下重任 搭檔徐鈞浩主持金馬星光大道

孝順父母卻成中年繭居族？ 專家：推動長照新家人關係

相關新聞

在哪最能存錢？台北上班族月餘不到8千、這裡結餘1.5萬

「北漂？還是返鄉？」家鄉情感v.s.薪水收入v.s.荷包結餘v.s.地方發展，104玩數據從薪資分析十年來台灣本島19縣...

年改有成？退撫基金今年績效10% 竟打敗勞動基金

公務人員退休撫卹基金績效竟打敗勞動基金。以今(2021)年前8月操作績效來看，整體勞動基金收益率8.15%，但退撫基金收...

竹科就是強！ 新竹縣市拿下「全台薪資王」狠甩天龍國

全台薪資王出爐！104玩數據今（5）日公布「19縣市薪資榜單」，新竹縣市以月薪中位數4.2萬拿下冠軍，台北市則以4萬緊追...

不只來亂！陸申請CPTPP算計 美專家曝最壞狀況

中國大陸和台灣9月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國發會主委龔明鑫解讀中國此舉是「來亂的」。中方是不是來亂的見仁見智，但更多美方人士認為中方此舉背後有更多戰略盤算，甚至將弱化美國的影響力，因此呼籲拜登政府必須思考重新加入CPTPP，紐約時報專欄作家佛里曼就說，如果美國一直不加入，一旦中方入會，CPTPP恐怕要改名為「Chinese People’s Trans-Pacific Partnership」（中國人民跨太平洋夥伴協定）。

為產業提解方！經部精選81項技術 布局疫後關鍵市場

「2021 TIE台灣創新技術博覽會」首次以實體及線上虛擬方式並行策展，實體展將於10月14-16日於台北世貿一館與各界...

央行副總裁陳南光問該禁比特幣嗎？ 諾貝爾得主：最好禁止

世界投資者週聯合論壇今(5)日上午在台北國際會議中心舉行，我國中央銀行副總裁陳南光透過視訊，詢問人在美國的2018年諾貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。