「接軌無齡時代」 中高齡者及高齡者人力運用論壇登場

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署以「接軌無齡時代」為主題，舉辦《110年中高齡者及高齡者人力運用線上論壇》，針對企業及民眾所關心的三項議題，邀請產官學三方進行專題報告及討論，活動將於10月7日10點以直播方式進行。

銀髮人力資源中心表示，台灣人口結構走向少子化、高齡化，勞動市場將面臨勞動力短缺與老化的問題，企業在人力運用上該如何調整才能有效因應時代變化成為重要議題。

北基宜花金馬分署特別挑出企業、民眾最關心的「中高齡者及高齡者就業促進法立法宗旨與未來展望」、「中高齡者及高齡者續留職場的價值」及「青銀合作•攜手創時代」等三個主題，先安排專家學者做深入淺出的專題報告，再邀請官方及產業代表互相交流分享，提供觀眾更多創新思維或做法建議。