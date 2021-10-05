聽新聞
test
0:00 / 0:00
年改有成？退撫基金今年績效10% 竟打敗勞動基金
公務人員退休撫卹基金績效竟打敗勞動基金。以今(2021)年前8月操作績效來看，整體勞動基金收益率8.15%，但退撫基金收益達高達9.67%，接近10%，表現為政府操作退休基金之冠，令市場意外。
若進一步觀察由政府操盤的退休基金中，退撫基金表現突出，以9.67%收益率拿下第一，還打敗了新制勞退基金8.06%、舊制勞退基金9.49%、勞保基金8.59%、國保基金8.6%之收益率。
勞動基金旗下共有六檔基金，包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金等三檔政府退休基金外，還有就業保險基金、職災保護專款、及積欠工資墊償基金。因此，勞動基金規模龐大，達4兆9,821億元。相較之下，退撫基金規模僅7,226.42億元。
退撫基金過去因為操作偏向保守，投資績效不彰，無法有效挹注走向破產的退撫基金，在蔡總統推動軍公教年金改革中成為箭靶，備受各界批評。沒想到，而今退撫基金績效打敗勞動基金。
今年以來，隨著全球金融市場震盪向上，退撫基金和勞動基金都交出好成績，其收益率自年初逐步走揚，至今年5月底，勞動基金和退撫基金的收益率還打成平手，之後，退撫基金收益率表現亮眼，頗有拉開差距之勢。
根據勞動基金運用局公告，整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆9,821億元，評價後勞動基金整體收益數為3750.4億元，收益率8.15%。
公務人員退休撫卹基金截至今年8月底，規模達7,226.42億元，收益數648.3億元，收益率為9.67%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言