年改有成？退撫基金今年績效10% 竟打敗勞動基金

公務人員退休撫卹基金績效竟打敗勞動基金。以今(2021)年前8月操作績效來看，整體勞動基金收益率8.15%，但退撫基金收益達高達9.67%，接近10%，表現為政府操作退休基金之冠，令市場意外。

若進一步觀察由政府操盤的退休基金中，退撫基金表現突出，以9.67%收益率拿下第一，還打敗了新制勞退基金8.06%、舊制勞退基金9.49%、勞保基金8.59%、國保基金8.6%之收益率。

勞動基金旗下共有六檔基金，包含新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金等三檔政府退休基金外，還有就業保險基金、職災保護專款、及積欠工資墊償基金。因此，勞動基金規模龐大，達4兆9,821億元。相較之下，退撫基金規模僅7,226.42億元。

退撫基金過去因為操作偏向保守，投資績效不彰，無法有效挹注走向破產的退撫基金，在蔡總統推動軍公教年金改革中成為箭靶，備受各界批評。沒想到，而今退撫基金績效打敗勞動基金。

今年以來，隨著全球金融市場震盪向上，退撫基金和勞動基金都交出好成績，其收益率自年初逐步走揚，至今年5月底，勞動基金和退撫基金的收益率還打成平手，之後，退撫基金收益率表現亮眼，頗有拉開差距之勢。

根據勞動基金運用局公告，整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆9,821億元，評價後勞動基金整體收益數為3750.4億元，收益率8.15%。

公務人員退休撫卹基金截至今年8月底，規模達7,226.42億元，收益數648.3億元，收益率為9.67%。