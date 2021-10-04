大陸申請加入CPTPP有多難？ 龔明鑫：考20分還要申請書卷獎

國發會主委龔明鑫今天表示，中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），就像是學生考20分卻去申請書卷獎，而且還批評考80、90分的人（意指台灣），真的很奇怪，所以包括日本、澳洲等CPTPP會員國都認為不可理解。

龔明鑫今天傍晚接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，討論話題包括五倍券、大陸近來一連串經濟措施、美國商務部要求台積電提供資料等。

針對大陸整頓騰訊、阿里巴巴等大型電商，又推動共同富裕、對補教業下重手，近來又爆發恒大地產債務危機，日前又祭出嚴格的限電政策，龔明鑫對此表示，從這一連串措施看起來，是從電商開始，有些公司原本要到美國上市，最後被迫撤回，但大陸的決策邏輯、數據都不透明，感覺邏輯上怪怪的，除非有沒看到的風險存在，否則為何會有這一連串措施。

龔明鑫說，大陸從1978年開始往改革開放的方向走，後來加入WTO儘管並未完全落實入會承諾，但現在卻是轉彎，因此值得進一步持續觀察。而這些措施也很快對中國及區域經濟造成影響，因為中國是供應鏈的一環，此外也造成他國物價波動和股市震盪，尤其投資中國愈多的基金受傷就愈慘，也因此反應在國際資本市場。

對於為何會實施限電措施，龔明鑫說，他對此不是很清楚，但根據相關媒體評論，有一說是大陸經濟結構發生問題， 因此預作防範，另一說是牽涉政治鬥爭，因為被修理的都不是習的人馬，網路電商都是江澤民一派掌握、煤擴資源屬於另外的派系，因此有這樣的陰謀論，但從經濟上的邏輯來看，中國態勢不透明清楚，因此稍安勿躁。

龔明鑫指出，停電會導致生產事業受影響，何時恢復正常還不透明，有人說因為冬奧，可能會拖到明年3、4月後，這對供應鏈影響會比較大，大陸世界工廠的地位未來會慢慢下降。

至於大陸房地產是否會崩盤？龔明鑫說，大陸會想辦法控制住，以其經濟發展累積的實力，控制恒大危機沒問題，但外界擔心之處在於問題不是只有恒大，而這是有可能的，目前還要再觀察。

針對大陸申請加入CPTPP，龔明鑫指出，從入會門檻或資格條件來看，中國距離滿遠的，因為CPTPP是強調高品質、高規格的區域組織，且協定的章節不單是傳統的關稅或准入條件，還有先進的規範，例如網路、反貪、勞工議題等， 以網路為例，谷歌和臉書都不能登陸，加上還有國營事業補貼嚴重、新疆勞工等問題，這在CPTPP是不可能接受的。

但為何中方還是要申請？龔表示，這就像學生考試20分，卻去申請書卷獎，他不是應該自己先努力嗎，而且還批評80、90分的人，真的很奇怪，因此包括日本、澳洲等國都認為不可理解。