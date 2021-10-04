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嚴查預售屋 公平會緊盯欺罔、廣告不實

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

政府打炒房一波又一波，公平會主委李鎂今（4）日表示，針對預售屋廣告不實的問題，對消費者影響實在太大，公平會不只配合中央不定期的聯合稽查小組，如果發現房地產的廣告有欺罔或顯失公平的行為，就算公平會人力不足，此類案件還是要做。

不畏打炒房政策，房市熱區的新建案預售屋，仍傳出推出當天就完售，這樣的消息讓公平會很在意，李鎂今日於立法院受訪指出，在社會通念上，「完售」就應該是賣完就沒得買，但預售屋的性質不同，房子本身還沒蓋好，多數交易條件掌握在建商手中，業者甚至未必會在預售屋簽約時，完整標示交易條件。

目前預售屋新制中，已禁止紅單買受人後續轉售行為，然而實務上仍可能有轉賣情形，李鎂表示，若是主動對外宣稱完售，是為了營造出緊急的氣氛，讓消費者做出衝動決定，就可能會視為欺罔、顯失公平等廣告不實的行為。

對於房價議題，李鎂表示，政府部分各有分工，而公平會的任務，並不是直接處理房價高或低，預售屋價格當然有市場機制存在，但是公平會要維護交易秩序，「買房不像買菜」，是大多數人一生當中的重要決定，可能一輩子就買這麼一、兩次，因此每一個購屋的議價過程，都必須是很慎重的程序。

李鎂表示，預售屋還沒成形，不論房間數、公設比、價格等條件，全都只有建商知道，換句話說，也就只有廣告主知道，因此廣告主更有義務去提供資訊、讓交易透明完整，消費者才能慎重地做出判斷。

配合政府整體打炒房政策，李鎂表示，公平會有二點作為，第一，內政部會不定期發動的聯合稽查行動，公平會都一定會配合加入稽查；第二，針對房地產的廣告不實問題，尤其是預售屋的案件，公平會不只是被動等待檢舉，還會主動出擊，積極掌握案源。

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