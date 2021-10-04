碳費收多少才合理？ 經部表態：若每噸300元負擔「滿高的」

外界關注碳費費率、開徵時程，環保署長張子敬今（4）日在立法院對於費率三緘其口，表示仍未定案；對於立委詢問每噸300元是否太高？經濟部則表態，以現階段來看，確實負擔「滿高的」，對競爭力會有影響。

至於開徵時程？張子敬表示，由於溫管法修法過後，子法訂定也有一定時程，也要建立徵收機制，國民黨立委曾銘宗詢問，「那後年（2023年）開徵有沒有可能？」張子敬回應，「後年應該…我們再排一下進度。」言下之意，最快也要到後年，才會開始徵收碳費。

立法院衛環委員會今日邀請環保署、經濟部、交通部等相關部會，報告溫管法修法方向及歐盟CBAM對我國企業影響評估。

多位立委關注碳費費率，不過張子敬表示，各界的意見差異很大，目前還未定案，他不適合在現階段對外表態應課徵多少費率才合理，各方的意見都要考量。

國民黨立委林奕華詢問經濟部次長曾文生，如果每公噸徵收300元碳費，會不會太高？曾文生表示，經濟部主要會去觀察主要貿易競爭國，例如南韓，它們所訂定的費率是多少。

曾文生表示，如果以鋼品出口到歐洲來看，現階段若徵收碳費每噸300元，確實會對競爭力有影響。