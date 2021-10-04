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天然氣價飆中油撐不住！估今年部門恐虧超過400億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
由於配合政府的穩定物價措施，成本難以轉嫁，中油粗估今年天然氣部門可能鉅額虧損超過400億元。 聯合報系資料照
由於配合政府的穩定物價措施，成本難以轉嫁，中油粗估今年天然氣部門可能鉅額虧損超過400億元。 聯合報系資料照

天然氣價格狂飆，中油炸鍋！由於配合政府的穩定物價措施，成本難以轉嫁，中油粗估今年天然氣部門可能鉅額虧損超過400億元，比起該部門去年獲利約百億元形成對比，公司今年獲利恐遭吞噬。

中油是國內最主要的天然氣供應商，從7月開始，可以看見中油每個月初公布的國內天然氣價格，悄悄調升電業用戶的天然氣售價，7、8、9月各調漲3%，最新公布的10月調幅再擴大到5%。

不過中油主管表示，這個調幅比起英國及歐洲，從去年底到現在天然氣價格已經飆漲超過5倍，根本是杯水車薪，離成本有很大一段差距。尤其為了配合政府穩定物價措施，中油只針對台電及民營電廠等電業用戶微幅漲價，對於民生及工業用的天然氣供應價格仍然維持凍漲，成本根本無法轉嫁，已經快要「撐不下去」。

中油內部粗估，今年天然氣部門可能鉅額虧損超過400億元，而且主要集中在下半年，對照中油今年上半年稅後純益163.45億元，公司今年獲利恐遭吞噬。

中油發言人張瑞宗分析，今年以來天然氣價格狂飆主要有幾個原因。首先是有美國「能源心臟」之稱的德州地區，今年2月發生罕見的冰風暴，造成德州電網大崩潰，引發大停電，現在大家都很擔心如果今年底或明年初再發生極端氣候，可能發生能源危機。

其次，俄羅斯是歐洲大陸主要的天然氣供應商，過去一年，因為俄國本身的需求增加，輸出到歐洲的天然氣數量減少，推升天然氣價格。

第三個是最重要的，現在世界各國都在講碳中和、淨零排碳，要從污染較高的燃煤發電，轉成燃氣發電，需求量一下子轉進來，造成天然氣嚴重供不應求，價格直線飆升。

現在天然氣價格到底有多高？有外電類比，荷蘭本月初最新的近月天然氣期貨價格，漲到每百萬瓦時（MWh）100歐元，創下歷史新高紀錄，這個數字的概念，相當於國際油價飆到每桶約190美元，是前所未見的情況。而且張瑞宗提醒，現在夏天還算是天然氣的傳統淡季，接下來進入冬季，取暖需求增加，天然氣價格會飆到什麼程度還有得瞧。

中油 物價 國際油價

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