CIP 彰芳暨西島離岸風場 首座水下基礎安裝作業完成

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（４）日彰芳暨西島離岸風電計畫宣佈完成第一座水下基礎安裝作業。彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，委由伯威海事動員工作船Bokalift 1負責基樁與水下基礎安裝。

彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，2018年經濟部能源局離岸風電遴選中共獲配600MW（百萬瓦）併網容量，2018年底取得籌設許可，2019年1月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約，並於2018年及2019年12月獲經濟部工業局產業關聯審查通過，預計於2021年及2023年分別完成100MW及500MW併聯商轉。

彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，每座高度達80公尺，約26層樓高，平均每座重量超過1,200噸，並委由荷蘭大廠皇家Boskalis與本土華聯海事工程有限公司所合資之伯威海事負責基樁與水下基礎安裝。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou指出，第一座水下基礎由伯威海事順利完成安裝，是彰芳西島風場的重要里程碑。彰芳西島離岸風場計畫由7國主權出口信貸擔保、25家國內外銀行提供專案融資，務必得「準時交付」。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP全權委由世紀鋼（9958）以總價承攬供應的62座水下基礎，至今仍是台灣離岸風電史上最大的一筆本土化訂單；縱使疫情考驗與本土化學習曲線遠比原先預估的嚴峻，CIP與世紀鋼和伯威海事仍將克盡最大努力、持續對抗挑戰。

世紀鋼董事長賴文祥則說，世紀鋼已額外大幅挹注120億元，加速台北港其他廠房的建置進度，同時於世紀觀音廠、世紀樺欣台中廠、世紀雲林廠，額外擴增產線以培養本土供應鏈；伯威海事專案總監安權嘉也表示，今年施工天氣窗口已所剩無多的情況下，伯威海事將盡全力全速追趕施工進度。