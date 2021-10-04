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「安穩僱用計畫2.0」成功協助中彰投逾2,000位民眾就業

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「安穩僱用計畫2.0」已成功協助中彰投逾2,000位民眾就業。勞動力發展署中彰投分署提供
「安穩僱用計畫2.0」已成功協助中彰投逾2,000位民眾就業。勞動力發展署中彰投分署提供

為降低疫情對就業市場的影響，勞動部將安穩僱用計畫2.0受理期限，自110年9月30日延長至111年6月30日，以鼓勵雇主提供優質職缺，及提升民眾工作意願。勞動部勞動力發展署中彰投分署至9月底，已運用該計畫成功協助逾2,000名民眾就業。

有意參與的民眾，可至台灣就業通本計畫專區提出申請，透過公立就業服務機構開立「安穩僱用計畫2.0」推介卡上工，勞雇雙方均有津貼可以請領，共同創造勞雇雙贏。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，「安穩僱用計畫2.0」自7月12日啟動，截至9月底中彰投區已有超過1,200家廠商提出計畫申請，職缺種類相當多元，符合計畫資格者將依全時工時或部分工時不同，最高補助雇主1.5萬至3萬元，補助受僱勞工1萬至2萬元，最高補助4個月。

中彰投分署提醒符合資格的雇主或失業勞工，把握明年6月30日截止的有效機會提出申請，若想進一步瞭解「安穩僱用計畫2.0」內容，請至「台灣就業通」網站查詢，也可就近洽詢中彰投區各公立就業服務機構，或撥0800-777888有專人提供諮詢服務。

勞動部 工時

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