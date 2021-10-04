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CIP彰芳暨西島離岸風場宣布首座水下基礎安裝完成

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
CIP彰芳暨西島離岸風場首座水下基礎安裝完成。圖／CIP提供
CIP彰芳暨西島離岸風場首座水下基礎安裝完成。圖／CIP提供

CIP彰芳暨西島離岸風電計畫今（4）日宣布完成第一座水下基礎安裝作業。彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，委由伯威海事進行安裝。

彰芳西島離岸風場將安裝的62座三腳套管式水下基礎，每座高度達80公尺，約26層樓高，平均每座重量超過1200噸，並委由荷蘭大廠皇家Boskalis與本土華聯海事所合資的伯威海事動員工作船Bokalift 1負責基樁與水下基礎安裝。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou指出，第一座水下基礎由伯威海事順利完成安裝，是彰芳西島風場的重要里程碑。彰芳西島離岸風場計畫由7國主權出口信貸擔保、25家國內外銀行提供專案融資，務必得「準時交付」。他強調，政府應能了解到本土廠商於時程壓力下製造生產水下基礎所面臨的挑戰與風險，更務實的、透明的面對本土產能現況。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP全權委由世紀鋼以總價承攬供應的62座水下基礎，至今仍是台灣離岸風電史上最大的一筆本土化訂單，伯威海事也是目前唯一提前落實水下基礎施工本土化的大廠。縱使疫情考驗與本土化學習曲線遠比原先預估的嚴峻，CIP 與世紀鋼和伯威海事仍將克盡最大努力、持續對抗挑戰。

世紀鋼董事長賴文祥則說，水下基礎製造所需的技術含量遠遠比原先預期還高，世紀鋼已額外大幅挹注新台幣120億元，加速台北港其他廠房的建置進度，同時於世紀觀音廠、世紀樺欣台中廠、世紀雲林廠，額外擴增產線以培養本土供應鏈。在面對鋼構交付隨時可能延誤的龐大壓力下，世紀風電仍自今年6月起陸續於台北港完成頭幾座水下基礎的焊接與組裝。

伯威海事專案總監安權嘉也表示，彰芳西島離岸風場第一座套管式水下基礎的順利安裝，對伯威海事在台灣海事工程高規格本土化的推動上是重要的起始，在面對今年施工天氣窗口已所剩無多的情況下，伯威海事將盡全力全速追趕施工進度。

離岸風電 世紀鋼 北港

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