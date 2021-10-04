台電女排冠名高雄 攜手帶動排球運動發展

培植國內最多支球隊的台電公司今（4）日與高雄市政府舉行冠名合作記者會，未來將以「高雄台電女子排球隊」參加「2021年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰例行賽十連霸。

台電表示，台電投入台灣體育發展超過70年，培育超過400位國手；高雄市政府也積極推廣體育發展，提供選手完善培訓、獎助及照護機制，培育出多名為國爭光體育好手，希望藉由雙方合作，為高雄地區排球運動注入更多能量。

台電董事長楊偉甫表示，台電女排自2009年參與企業甲級聯賽以來，已獲得例行賽及挑戰賽19次冠軍，感謝高雄市推動體育發展，於今年推出運動科學輔助訓練計畫照顧台電女排，希望藉由雙方合作，提升選手成績，一同將高雄塑造為國際運動城市。

高雄市長陳其邁也表示，透過「高雄台電女子排球隊」的成立，傳承經驗、提攜後輩，有利於培育更多體育好手。

台電說明，鳳山區處培植的女排自1974年創立迄今已有近50年歷史，今年10月也將首度以「高雄台電女子排球隊」隊名參賽，其中女排主場賽事將於明年1月及3月舉行。

台電說明，女排隊1974年成立迄今已培育多名國手，蟬聯多年各大盃賽后座，包含2018年雅加達亞洲運動會女排隊中就有一半以上隊員出自台電籃。除了締造無數勝績，也積極向下扎根體育精神並推動社會公益活動。