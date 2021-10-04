減緩歐盟碳關稅衝擊 經濟部：推動企業「大帶小」減碳

歐盟將於2026年收取碳關稅，我國鋼鐵業首當其衝，立委質疑，台灣現在都只關注大型企業減碳工作，但中小企業也應該納入，經濟部次長曾文生今天表示，許多電子業已經要求供應鏈加入減碳，由大型企業帶領中小型企業，經濟部也在研擬相關政策，協助中小企業減碳。

立法院今天邀請經濟部、環保署、交通部針對歐盟碳關稅說明我國企業影響。立委蘇巧慧指出，有民間團體及學者估算，若沒有沒有相應的碳定價制度，歐盟2026年收取碳關稅，恐衝擊高達757億元產值，現在都談淨零碳排針對大型企業影響，但也要考慮對中小企業的影響，如零件加工廠、甚至餐廳。

蘇巧慧說，日本現行策略是直接提供文件資訊，告知業者如何計算碳足跡，經濟部門也積極協助小廠商，甚至鼓勵廠商協助其他廠商減碳，變成因應氣候變遷而生的新型產業，韓國也訂定「低碳與綠色成長基本法」，台灣也可以參考針對綠色經濟訂定專法。

曾文生表示，現在大企業對於減碳工作投入很深，也做了很多研究，過去一段時間政府跟企業界座談超過20場，陸續了解業界相關的因應策略，目前上市公司已經做了不少準備工作，未來高碳排企業會先落實減碳再帶動中小型企業，像是許多電子業已經要求供應鏈加入減碳，「大帶小」，關鍵產業如何帶動供應商減碳將是重點，工總也提到會往這方向前進。

曾文生說，經濟部也支持業界「大帶小」，大企業要帶領中小企業減碳，中小企業也會協助，另外從經濟部角度看，接下來重點要做碳盤查工作，要讓中小型企業知道怎麼查詢公司碳排來源以及要付出的成本，以及如何因應能源、技術做出最好的使用選擇，相關政策都要努力，正在規畫當中。