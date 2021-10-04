權管一致 立委提加工處更名為產業園區管理局

立法院司法及法制委員會今（4）日審查《經濟部加工出口區管理處組織條例修正草案》及《經濟部組織法第十三條條文修正草案》修正，讓今年3月從加工出口區更名為科技產業園區與主管機關加工處可以一致。

而位於高雄楠梓科技產業園區旁邊的中油高雄煉油廠傳出是「護國神山」台積電（2330）進駐高雄基地。

民進黨立委劉世芳表示，高雄楠梓科技產業園區及第二園區均已飽和，中油高雄煉油廠轉型為中油園區或楠梓第三園區，更傳有半導體產業要進駐。但楠梓園區已是所有科技產業園區是全國用水、電最高的園區，用電量1.56億度是高雄科技產業園區的兩倍，未來水電是否已經確保。

楊伯耕回應，針對科技產業園區等工業規劃的水電整體調度部分都有成立專案小組。他受訪時表示，經濟部針對所有即將開發的工業區、科技園區及科技產業園區，無論是高雄中油煉油廠、屏東科學園區及嘉義科學園區都有統籌規劃。

提案人國民黨委員楊瓊瓔表示，去年12月30日三讀通過《科技產業園區設置管理條例》將加工出口區正名為科技產業園區，然而加工處仍未更名，因此為了符合現狀加工處應該要更名為經濟部產業園區管理局。

加工處長楊伯耕表示，今年3月更名後，委員提出修正案可使園區與管理機關名稱一致，因此經濟部表示尊重；通過後將會盡速完成相關增修作業，讓修法作業更完善。

絕大部分委員均對於更名無意見，但時力立委陳椒華認為，加工區改為科技產業園區，那麼產業園區管理局也應該要加上「科技」二字。

民進黨立委羅致政表示，工業區主管機關是經濟部工業局、地方政府；科技產業園區是加工處；科學園區是科技部等，園區管轄單位很多，國發會在審議園區設置時要討論分工合不合理，各式各樣的園區發展有不同的目的，但真的太多了，認為會有管理問題。