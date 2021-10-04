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是否介入協調美要台積電交機密？王美花：看狀況
美國要求台積電等半導體業者提供供應鏈資料一事，引發在野立委關注。經濟部長王美花今天在立法院財政委員會答詢時重申，這是美國政府聯邦公報請大家公開評論，相關半導體從設計製造到後端使用，台積電也說會在保護客戶與股東權益的前提下，去思考是否要提交資料。
國民黨立委曾銘宗質詢時質疑，美方要求提交半導體業者庫存訂單、銷售資料，將影響廣大股東和投資人權益，是否違反「營業秘密法」？
王美花答詢表示，美國已經提到這個請大家來填，至於哪些廠商會不會回報，企業正在看這樣的資訊。廠商如何填報，或需要政府協助討論，經濟部都有和產業密切聯繫。曾銘宗追問，必要時政府會不會介入協調，王美花則說，要看狀況，如果有需要的話。
曾銘宗反問，美方向台積電調資料，我方政府也可以向Intel做相同要求？王美花說，沒有想過，「我們認為，政府創造好的商業運轉是比較重要的。」曾銘宗問，此番言論是在譴責美國政府？王美花隨即表示，她沒有那個意思，台灣政府要做的，是讓產業發展是好的。
由於經濟部先前發布新聞稿表示，美方強迫我國公司揭露美國客戶訊息論述，完全是政治操作假議題。國民黨立委李貴敏質詢問及此事，王美花表示，所謂政治操作假議題，是指美方要求業者強制提供營業秘密，但現在不是這樣。
針對南韓產官組隊向美國溝通，王美花說，我政府和美方第一時間就有去溝通，並和產業有密切聯繫。
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