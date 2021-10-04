PMI指數跌幅持續擴大 2020年10月以來最慢擴張速度

中華經濟研究院今（4）日公布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌4.3至57.8，雖然是連續15個月呈現擴張，但卻是2020年10月以來最慢擴張速度。中經院院長張傳章表示，由於出口暢旺，預估今年第4季到明年第1季應該還是可以維持一個相對的穩定成長。

中經院院長張傳章表示，新增訂單與生產指數分別續跌8.8與5.9，是9月PMI指數呈現明顯跌幅的主因，且不僅塞港、缺櫃問題持續，原物料價格指數更已連續11個月維持在70以上的上升速度。因此，PMI未來六個月展望指數雖已連續14個月呈現擴張，但9月指數續跌5.8至55.5，是去年9月以來最慢擴張速度。

張傳章進一步指出，第4季雖然是製造業的傳統旺季，但近來包括大陸限電、恒大風暴等事件，使得製造業和金融市場波動很大，因此儘管國內疫情獲得控制，又加上五倍券即將開始使用，預期內需導向的產業會陸續恢復正常活動，但由於即將邁入冬季，不僅需嚴防疫情再起，製造業和金融市場若波動很大，對非製造業也會有影響。

張傳章表示，9月PMI六大產業中，五大產業擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業60.4、電力暨機械設備產業60.0、交通工具產業59.5、食品暨紡織產業54.7、基礎原物料產業54.4。化學暨生技醫療產業49.5，則轉為緊縮。

在NMI指數方面，9月微升0.6至57.3，已連續三個月擴張。張傳章指出，非製造業已步出本土疫情的衝擊，陸續進入正常營運活動，非製造業的未來六個月展望指數已連續三個月擴張，惟指數回跌1.3至57.0。

NMI八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業68.3、運輸倉儲業63.0、教育暨專業科學業60.7、住宿餐飲業55.6、零售業55.0、批發業54.3與資訊暨通訊傳播業52.9，僅金融保險業回報未來六個月展望呈現緊縮，來到47.9。