公平會數位政策白皮書 目標年底前公布

立法院經濟委員會今（4）日邀請公平會業務報告並列席備詢，跨黨派多位立委關切數位經濟競爭政策白皮書的撰寫進度，公平會主委李鎂表示，受疫情影響，白皮書預計於10月中下旬完成初稿，提到公平會的委員會議討論，期望在年底前能對外說明。

面對跨國數位平台坐大，可能衍生壟斷或不公平競爭的問題，公平會於今年4月曾表示將於9月底至10月初，提出相關政策白皮書。今日包含民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、蘇治芬，以及國民黨立委楊瓊瓔等，皆對白皮書的進度提出關切。

李鎂表示，目前公平會已綜整近幾年來，數位經濟商業模式底下的的競爭議題，以及這些議題對競爭法執法構成的挑戰，白皮書預計參酌國際執法趨勢，提出本會未來的執法方向，讓事業有所遵循依據。

公平會副主委陳志民表示，白皮書初稿已大致完成，僅剩文字上的修正並收尾，內容預計有五大面向，包括數位經濟特色、數位經濟對公平會帶來的挑戰、數位經濟競爭相關疑慮、我國如何面對這些挑戰及因應、未來相關政策方向等；對於外界關切數位平台應與媒體分潤的議題，也會於其中一個節次，分析公平會對此議題的角色。

李鎂表示，白皮書初稿將於10月中下旬完成並排入委員會議討論，期望在年底前完成正式版本，不過若委員會議中有些不同意見，期程還可能會滾動式調整，未來還會再邀請專家、學者一同討論並調整。

另外，為因應大型跨國數位平台市場力集中的問題，李鎂表示，公平會另有成立大型跨國數位平台產業調查專案小組，調查其對國內市場競爭的影響，是否產生限制競爭或不公平競爭等問題。