快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

公平會數位政策白皮書 目標年底前公布

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

立法院經濟委員會今（4）日邀請公平會業務報告並列席備詢，跨黨派多位立委關切數位經濟競爭政策白皮書的撰寫進度，公平會主委李鎂表示，受疫情影響，白皮書預計於10月中下旬完成初稿，提到公平會的委員會議討論，期望在年底前能對外說明。

面對跨國數位平台坐大，可能衍生壟斷或不公平競爭的問題，公平會於今年4月曾表示將於9月底至10月初，提出相關政策白皮書。今日包含民進黨立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、蘇治芬，以及國民黨立委楊瓊瓔等，皆對白皮書的進度提出關切。

李鎂表示，目前公平會已綜整近幾年來，數位經濟商業模式底下的的競爭議題，以及這些議題對競爭法執法構成的挑戰，白皮書預計參酌國際執法趨勢，提出本會未來的執法方向，讓事業有所遵循依據。

公平會副主委陳志民表示，白皮書初稿已大致完成，僅剩文字上的修正並收尾，內容預計有五大面向，包括數位經濟特色、數位經濟對公平會帶來的挑戰、數位經濟競爭相關疑慮、我國如何面對這些挑戰及因應、未來相關政策方向等；對於外界關切數位平台應與媒體分潤的議題，也會於其中一個節次，分析公平會對此議題的角色。

李鎂表示，白皮書初稿將於10月中下旬完成並排入委員會議討論，期望在年底前完成正式版本，不過若委員會議中有些不同意見，期程還可能會滾動式調整，未來還會再邀請專家、學者一同討論並調整。

另外，為因應大型跨國數位平台市場力集中的問題，李鎂表示，公平會另有成立大型跨國數位平台產業調查專案小組，調查其對國內市場競爭的影響，是否產生限制競爭或不公平競爭等問題。

公平會 國民黨

延伸閱讀

加工區管理處 可能變革

影／月眉糖廠112年製糖工場獲保存 緊急搶修外牆堵漏水

影／百年社口所今動土開工 興建地上3層拚明年底完工

依法執行交通指揮人員 立委楊瓊瓔爭取納入民防以保障

相關新聞

減緩歐盟碳關稅衝擊 經濟部：推動企業「大帶小」減碳

歐盟將於2026年收取碳關稅，我國鋼鐵業首當其衝，立委質疑，台灣現在都只關注大型企業減碳工作，但中小企業也應該納入，經濟...

日本核食開放與加入CPTPP連結 國發會：相當重要

台灣9月22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），立法院今（4）日召開司法及法制委員會，民進黨立委何志偉...

是否介入協調美要台積電交機密？王美花：看狀況

美國要求台積電等半導體業者提供供應鏈資料一事，引發在野立委關注。經濟部長王美花今天在立法院財政委員會答詢時重申，這是美國...

碳費每公噸若收300元？ 經濟部：真的滿高的

歐盟2026年將實施碳邊境調整機制，立委要求經濟部除了鋼鐵等大型企業以外，也要針對中小企業提出輔導措施。經濟部次長曾文生...

「安穩僱用計畫2.0」成功協助中彰投逾2,000位民眾就業

為降低疫情對就業市場的影響，勞動部將安穩僱用計畫2.0受理期限，自110年9月30日延長至111年6月30日，以鼓勵雇主...

CIP彰芳暨西島離岸風場宣布首座水下基礎安裝完成

CIP彰芳暨西島離岸風電計畫今（4）日宣布完成第一座水下基礎安裝作業。彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。