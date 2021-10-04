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歐盟碳關稅衝擊 經部：影響245億出口 以鋼鐵業為主

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

歐盟碳關稅機制（CBAM）預計2026年全面生效，根據經濟部評估，我國受管制產品輸歐金額約新台幣245億元，占出口歐盟比率約僅3.6%，其中以鋼鐵製品為主，經濟部次長曾文生表示，歐盟CBAM短期影響有限，中長期則要密切觀察。

立法院衛環委員會今（4）日邀請環保署、經濟部、交通部等相關部會，報告溫管法修法方向及歐盟CBAM對我國企業影響評估。

經濟部指出，歐盟推出碳邊境調整機制，以確保歐盟產業競爭力，避免外移，預計2023年起實施，2026年起全面生效，規劃以高耗能產業為主要對象，例如水泥、鋼鐵等。

曾文生表示，國際海關六碼貨品共12287項，歐盟CBAM管制項目有248項，其中我國有212項輸往歐盟，金額共245億元，占出口歐盟比率3.6%，又以鋼鐵製品為主。

曾文生指出，以鋼鐵為例，目前我國每噸粗鋼耗能15.61GJ，低於世界平均的19.84GJ，短期仍有競爭力，不過長期而言就仍需持續觀察。

曾文生表示，政府為協助產業因應，自2016年起已成立產業減碳工作小組，並持續結合地方政府推動產業低碳轉型，並聯合其他國家共同在WTO持續關切與發聲。

歐盟 4G 經濟部

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