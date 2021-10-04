國慶日遇例假應補假一天 否則最高罰百萬
今年雙十國慶日正好落在星期日，北市勞動局長陳信瑜提醒，無論是全時工作者或部分工時者，若勞工的國定假日遇例假或休息日，依法需要補假一天，若雇主沒給勞工補休，即違反《勞動基準法》第37條的規定，可被處2萬至100萬元的罰款。
陳信瑜說明，依照勞動部2014年5月21日勞動條3字第1030130894號令釋，《勞動基準法》規定應放假之日，如適逢《勞動基準法》規定的例假，或其他無須出勤的休息日，應於其他工作日補休，若雇主沒給勞工補休，即違反《勞動基準法》第37條的規定，可被處2萬至100萬元的罰款。
陳信瑜提醒，若勞工於雙方約定的補休日出勤，當天雇主應給予加倍工資；另外勞工補休日雇主應照給工資，若未依法給付，皆屬違反《勞動基準法》第39條的規定，也會被處2萬至100萬的罰鍰。
陳信瑜呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，若勞工遇到勞動權益受損的情形，可利用「勞動即時通」線上申請勞資爭議調解，由勞動局協助爭取權益，方便又快速。
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