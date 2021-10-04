快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

國慶日遇例假應補假一天 否則最高罰百萬

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

今年雙十國慶日正好落在星期日，北市勞動局長陳信瑜提醒，無論是全時工作者或部分工時者，若勞工的國定假日遇例假或休息日，依法需要補假一天，若雇主沒給勞工補休，即違反《勞動基準法》第37條的規定，可被處2萬至100萬元的罰款。

陳信瑜說明，依照勞動部2014年5月21日勞動條3字第1030130894號令釋，《勞動基準法》規定應放假之日，如適逢《勞動基準法》規定的例假，或其他無須出勤的休息日，應於其他工作日補休，若雇主沒給勞工補休，即違反《勞動基準法》第37條的規定，可被處2萬至100萬元的罰款。

陳信瑜提醒，若勞工於雙方約定的補休日出勤，當天雇主應給予加倍工資；另外勞工補休日雇主應照給工資，若未依法給付，皆屬違反《勞動基準法》第39條的規定，也會被處2萬至100萬的罰鍰。

陳信瑜呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，若勞工遇到勞動權益受損的情形，可利用「勞動即時通」線上申請勞資爭議調解，由勞動局協助爭取權益，方便又快速。

補休 勞動部

延伸閱讀

北市就服處拼就業 釋264個工作機會開50K薪等你來

北市7知名企業釋264職缺 IKEA、微笑單車最高月薪5萬元

家規難違！40法官「合議」留不住人 法院工友被離職

薪資未達4萬禁寫「面議」 違者最高處30萬元

相關新聞

減緩歐盟碳關稅衝擊 經濟部：推動企業「大帶小」減碳

歐盟將於2026年收取碳關稅，我國鋼鐵業首當其衝，立委質疑，台灣現在都只關注大型企業減碳工作，但中小企業也應該納入，經濟...

日本核食開放與加入CPTPP連結 國發會：相當重要

台灣9月22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），立法院今（4）日召開司法及法制委員會，民進黨立委何志偉...

是否介入協調美要台積電交機密？王美花：看狀況

美國要求台積電等半導體業者提供供應鏈資料一事，引發在野立委關注。經濟部長王美花今天在立法院財政委員會答詢時重申，這是美國...

碳費每公噸若收300元？ 經濟部：真的滿高的

歐盟2026年將實施碳邊境調整機制，立委要求經濟部除了鋼鐵等大型企業以外，也要針對中小企業提出輔導措施。經濟部次長曾文生...

「安穩僱用計畫2.0」成功協助中彰投逾2,000位民眾就業

為降低疫情對就業市場的影響，勞動部將安穩僱用計畫2.0受理期限，自110年9月30日延長至111年6月30日，以鼓勵雇主...

CIP彰芳暨西島離岸風場宣布首座水下基礎安裝完成

CIP彰芳暨西島離岸風電計畫今（4）日宣布完成第一座水下基礎安裝作業。彰芳西島離岸風場共將安裝62座三腳套管式水下基礎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。