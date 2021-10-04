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出口訂單爆！台灣就業通徵才5萬製造業大軍

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單爆增，勞動部「台灣就業通」網站徵才，以製造業最多，徵才5萬名，包括工程師及技術員，較去年同期成長一成。

根據勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）就業服務資訊整合系統統計，今年8月各公立就業服務機構新登記求才人數11.5萬人，較上月9.4萬人增加21.84%，且平均每一位求職者有1.61個工作機會，即求供倍數為1.61倍，較上月增加0.32個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦並提高徵才需求。

受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上漲帶動國內製造業的出口、外銷訂單等數據成長，讓製造業在今年8月徵才人數為5萬人，相較於上月成長24.92%，也較去年同月成長10.29％。

根據台灣經濟研究院公布的7月製造業景氣概況，景氣燈號已連續三個月呈現代表景氣揚升的黃紅燈，其中紡織業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業的出貨、市場需求暢旺。

發展署表示，求才人數於7月至8月間持續上升，就業市場的回溫直接反映在人力需求上，鼓勵民眾可以趁機把握機會！更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助！

製造業 徵才

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