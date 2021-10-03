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能源價格飛漲 中國停電、英國難加油

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

能源價格變貴，讓各國能源短缺，無論何處都可能大停電！近日中國與英國都出現能源短缺造成的意外、停電或大漲價，外媒分析主要是因為疫情導致原物料大漲，加上世界陸續推出減碳政策，但再生能源並未及時填補能源缺口，因此各國都出現能源短缺，近期恐將會持續有類似意外發生。

歐洲能源價創新高

根據《半島電視台》轉載彭博社的報導，英國本週由於原油短缺、價格飛漲，許多加油站都無法替汽車加油；歐洲的能源價格處於歷史新高，但美國的燃煤與天然氣產業卻因為先前減產，在此時供不應求的狀況下卻無法及時填補需求。

彭博也指出，政府為了推行減碳措施，鼓勵投資人將資金移往再生能源產業，但再生能源產業發展並未因此明顯加快，因此能源缺口上無法補上；另一方面，遭到大幅撤資的石化產業因資金短缺而無法復產、擴大投資。高盛商品分析師柯瑞直言，石化業、採礦業等老產業已經沒什麼人在投資了。

中國減碳痛苦轉型

《國際財經時報》提到，而目標於2060年達成碳中和的中國，由於煤價受到官方管控，因此許多煤礦廠反而不願意增產使自己虧損，加上中國推動「能耗雙控」 政策，以致多省出現大規模限電的情況，也讓中國發改委29日表示要調整煤礦價格以反應市場實際供需狀況。

在英國，脫歐也讓英國面臨缺工危機，讓運輸能源的成本大漲、雪上加霜，英國首相強森雖然開放外國司機簽證豁免，讓英國最高可增加1萬名外國司機，但仍卻有9萬名司機的缺口，讓英國政府不排除使用軍人協助運送石油；美國石化則預計有51%的廠商面臨缺工、薪水上漲的問題。

以中國來說，未來在限電政策在不斷調整的狀況下，大規模停電發生的頻率恐只會愈來愈高；世界能源價格也攀至3年來新高，石油每桶80美元，世界將面臨能源轉型與價格飛漲的陣痛期，無論政府還是民間都會深受其害，原物料價格恐會居高不下，政府必須要設法緩解這個危機。

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