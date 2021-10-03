疫情後新趨勢！盛弘布局無接觸醫療、馬光啟動線上看診

國內生醫產業發展數位醫療多時，今年起因疫情影響、帶動了數位醫療大步跨出。盛弘醫藥（8403）表示，政府自今年起因應疫情嚴峻，已擴大開放數位診療使用。盛弘旗下的敏成公司已改名為敏成健康科技，放棄到美國設熔噴布工廠的計劃，接下來將成為特殊目收購（SPAC）公司，鎖定無接觸醫療展開新的投資布局。

此外， 在新加坡及大陸天津擁有逾40家連鎖診所的馬光保健控股公司（4139），去年在天津取得數位醫療使用執照，經過嚴謹規劃，今年12月將正式啟用線上看診服務。

成立於2003年的盛弘醫藥，發展初期以敏盛醫院為基礎，在董事長楊弘仁帶領下，近年來透過異業整併，已成為擁有逾十家單位的整合性醫療照護平台。

盛弘旗下原本以口罩原料熔噴布為主業的敏成（4431）公司，去年原本受到疫情帶動成為集團金雞母，今年上半年也決定到美國投資設廠。但自下半年起，楊弘仁到美國實地考察，評估美國因疫苗接種普及，口罩市場需求大減，原本要到美國設廠的計畫已經作罷，不僅敏成公司改名為敏成健康科技，公司也將轉型為SPAC公司，鎖定無接觸醫療市場進行投資布局。

盛弘說明，更名後的敏成健康科技旗下仍設立敏成公司，並繼續經營熔噴布事業，但是敏成健康科技則看好無接觸醫療時代來臨，例如衛福部今年起也因應疫情影響，已擴大開放數位診療的應用。

馬光保健總經理黃傳勝表示，馬光在天津擁有13家社區門診部，自今年12月啟動線上看診後，初期將以社區中慢性病患為對象，病人只要初診時親臨門診後，之後就可不用再到現場，可透過手機接受醫師診斷、開立處方、外送藥物到病人家中，這些數位醫療處置並可以接受大陸醫療保險給付。

黃傳盛表示，馬光保健是新加坡最大的中醫連鎖診所，也擁有天津最大的民營社區門診部，兩地連鎖門診家數逾40家，未來四年仍會倍數成長；而隨著天津馬光正式啟動數位醫療，後續可擴大服務地區到整個京津冀城市群，打造當地最權威的線上線下整合性醫療連鎖網路。