中油：下周汽、柴油各漲0.1元

台灣中油公司宣布，明（4）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升25.4元。本周油價維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收1.1元，柴油吸收2.1元。

中油表示，本周因美國墨西哥灣區原油產量仍未完全恢復、非洲主要產油國難以增產原油等因素影響，帶動油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲2.95美元，新台幣兌美元匯率貶值0.053美元，國內油價依公式計算漲幅為3.35%，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，汽油吸收1.1元，柴油吸收2.1元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。

中油說，本周依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後汽、柴油各需調整之1.1元及2.1元由中油吸收，累計110年至8月底止，台灣中油共吸收53.35億元。