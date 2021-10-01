受惠金融市場走高 三大政府退休基金進帳4,745.3億
隨著歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速回溫，今年8月美國聯準會（Fed）主席表示今年可能採行漸進式退場，緩和投資者擔憂，金融市場震盪向上，我政府主要退休基金包括勞動基金、國保基金、退撫基金，截至今年8月底合計賺4,745.3億元。
勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年8月底，整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆9,821億元，評價後勞動基金整體收益數為3750.4億元，收益率8.15%；勞動基金8月單月大賺525.6億元。
不過，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，國際金融市場受到疫情、政經因素等影響，波動幅度越來越大，尤其9月金融市場修正幅度大，9月收益可能縮水，基金是長期投資，只要經濟環境是長期穩健正向發展，金融市場及基金收益也會穩步上揚。
至於受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金，截至今年8月底，規模為4,656 億元，收益數為 346.6億元，收益率為 8.60%。
至於公務人員退休撫卹基金截至今年8月底，規模達7,226.42億元，收益數648.3億元，收益率為9.67%。
銓敘部指出，退撫基金規模7,226.42億元中，國內投資金額3,818.59億元，配置比例達52.84%；國外投資金額3,407.83億元，配置比例為47.16%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言