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受惠金融市場走高 三大政府退休基金進帳4,745.3億

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

隨著歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速回溫，今年8月美國聯準會（Fed）主席表示今年可能採行漸進式退場，緩和投資者擔憂，金融市場震盪向上，我政府主要退休基金包括勞動基金、國保基金、退撫基金，截至今年8月底合計賺4,745.3億元。

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年8月底，整體勞動基金截至今年8月底止規模為4兆9,821億元，評價後勞動基金整體收益數為3750.4億元，收益率8.15%；勞動基金8月單月大賺525.6億元。

不過，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，國際金融市場受到疫情、政經因素等影響，波動幅度越來越大，尤其9月金融市場修正幅度大，9月收益可能縮水，基金是長期投資，只要經濟環境是長期穩健正向發展，金融市場及基金收益也會穩步上揚。

至於受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金，截至今年8月底，規模為4,656 億元，收益數為 346.6億元，收益率為 8.60%。

至於公務人員退休撫卹基金截至今年8月底，規模達7,226.42億元，收益數648.3億元，收益率為9.67%。

銓敘部指出，退撫基金規模7,226.42億元中，國內投資金額3,818.59億元，配置比例達52.84%；國外投資金額3,407.83億元，配置比例為47.16%。

勞動基金 國民年金保險

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