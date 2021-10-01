受惠金融市場走高 三大政府退休基金進帳4,745.3億

央行最新發布第三波不動產選擇性信用管制，六都及新竹縣市第二戶貸款無寬限期，也就是若名下已經有一戶房貸，在受管制的特定地區要再貸款買一房，就不能有「只繳利息，不攤還本金」的寬限期，資金壓力增加，買房前要審慎衡量自己的還款能力。

2021-10-02 07:10